Conmoción por el caso Agostina Vega: sedaron a su madre luego de informarle la tragedia

Cómo reaccionó la madre de Agostina Vega al enterarse de la tragedia

De acuerdo con el testimonio del abuelo, la mujer reaccionó con una fuerte crisis emocional y comenzó a formular preguntas sobre lo ocurrido. Ante la gravedad de la situación y su estado de salud, un equipo médico y psiquiátrico intervino para asistirla y evitar mayores complicaciones.