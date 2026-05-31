Conmoción por el caso Agostina Vega: sedaron a su madre luego de informarle la tragedia

Resumen para apurados
- En Córdoba, Melisa Heredia, madre de la asesinada Agostina Vega, fue sedada y hospitalizada tras sufrir una crisis emocional al enterarse del crimen de su hija en las últimas horas.
- La mujer ya presentaba deterioro físico, deshidratación y problemas renales por la angustia de la búsqueda, lo que requirió la intervención urgente de un equipo médico.
- Mientras la madre permanece bajo monitoreo constante, la justicia avanza en la investigación del femicidio y espera los resultados de la autopsia para esclarecer el hecho.
La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa horas de profunda conmoción para su familia. En las últimas horas se conoció que Melisa Heredia, madre de la joven, debió recibir asistencia médica y ser sedada luego de ser informada sobre el hallazgo del cuerpo de su hija.
La mujer se encuentra internada desde hace varios días debido a un delicado estado de salud que se agravó durante la intensa búsqueda de Agostina. Según relató Miguel, abuelo de la víctima, la comunicación de la noticia requirió la intervención de profesionales para brindarle contención inmediata.
“Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, expresó el familiar al referirse al difícil momento que atravesó Melisa al conocer la confirmación del crimen.
Cómo reaccionó la madre de Agostina Vega al enterarse de la tragedia
De acuerdo con el testimonio del abuelo, la mujer reaccionó con una fuerte crisis emocional y comenzó a formular preguntas sobre lo ocurrido. Ante la gravedad de la situación y su estado de salud, un equipo médico y psiquiátrico intervino para asistirla y evitar mayores complicaciones.
La madre de Agostina llegaba a este momento con un importante desgaste físico. Durante los días previos a la aparición del cuerpo había sufrido un marcado deterioro, producto de la angustia y la incertidumbre que rodearon la búsqueda de su hija.
Según explicó Miguel, presenta un cuadro de deshidratación y problemas renales que obligan a mantenerla bajo monitoreo constante. “Está muy mal, realmente muy mal”, resumió el abuelo al describir la situación que atraviesa la familia.
La investigación espera los resultados de la autopsia
Mientras los familiares intentan sobrellevar el impacto de la noticia, la causa judicial continúa avanzando. Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores concentran sus esfuerzos en reconstruir los hechos y establecer con precisión las circunstancias que rodearon el crimen.
Los peritajes forenses y el análisis de las pruebas recolectadas serán determinantes para la próxima etapa de la investigación. En ese contexto, existe expectativa por los resultados de la autopsia, que podrían aportar información clave para esclarecer lo sucedido y definir responsabilidades en el caso de Agostina Vega.