Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

El plan de reforma del Estado y desregulación económica que lleva adelante la administración de Javier Milei anotó un punto clave en su agenda parlamentaria. En una jornada marcada por la paridad numérica y una intensa tensión política, la Cámara de Diputados consiguió otorgar media sanción a la Ley Hojarasca, una de las iniciativas más postergadas del paquete oficialista. El avance legislativo representa un respaldo directo a la estrategia diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de su titular, Federico Sturzenegger.