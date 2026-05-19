"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Resumen para apurados
- La serie 'Tafí Viejo' causó orgullo en los habitantes de Tucumán tras ganar tres premios Martín Fierro de la televisión argentina por visibilizar la identidad de su comunidad.
- Dirigida por Eduardo Pinto, la producción se filmó en distintos rincones de la 'Ciudad del Limón', involucrando a los propios vecinos durante las jornadas de rodaje local.
- Este hito posiciona a la producción audiovisual de Tucumán en el centro de la escena nacional y abre puertas para futuros proyectos que reflejen la identidad del interior.
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