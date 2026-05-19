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"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Los premios a la ficción grabada en distintos rincones de la “Ciudad del Limón” despertaron alegría entre quienes convivieron con el rodaje.

CÁMARA, ACCIÓN. Adriana Adler participó de las grabaciones de la serie, ya que se encontraba en su jornada laboral cuando se filmó la ficción. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo
CÁMARA, ACCIÓN. Adriana Adler participó de las grabaciones de la serie, ya que se encontraba en su jornada laboral cuando se filmó la ficción. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo
Por Ariane Armas Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • La serie 'Tafí Viejo' causó orgullo en los habitantes de Tucumán tras ganar tres premios Martín Fierro de la televisión argentina por visibilizar la identidad de su comunidad.
  • Dirigida por Eduardo Pinto, la producción se filmó en distintos rincones de la 'Ciudad del Limón', involucrando a los propios vecinos durante las jornadas de rodaje local.
  • Este hito posiciona a la producción audiovisual de Tucumán en el centro de la escena nacional y abre puertas para futuros proyectos que reflejen la identidad del interior.
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