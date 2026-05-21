El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció hoy el ingreso de un frente lluvioso en Tucumán que provocará un descenso sostenido de la temperatura hacia el fin de semana.
- La jornada comenzó con una sensación térmica de 4 °C y alta humedad, mientras que se espera que las temperaturas máximas no superen los 18 °C durante los próximos días.
- El pronóstico anticipa que las mínimas seguirán bajando hasta los 5 °C hacia el viernes, consolidando un clima notablemente más frío sin nuevas lluvias durante el fin de semana.
El ingreso de un frente lluvioso cambiará las condiciones del tiempo en la provincia, según se desprende del pronóstico, que anticipa el descenso de la temperatura, que será sostenido hacia el fin de semana. La máxima de hoy llegaría a los 16 °C.
Aunque la mañana comenzó menos fría, con una mínima de 10 °C, la humedad se mantuvo por encima del 85% y la nubosidad llegó hasta el 80%. Los vientos fueron suaves desde el noroeste, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La nubosidad podrían descender parcialmente hacia el mediodía y llegaría hasta el 65%, mientras que la temperatura subirá tímidamente hasta los 14 °C. La humedad rondará el 70%.
Las nubes volverán a poblar el cielo durante la siesta y no se descartan lloviznas aisladas en la franja central de la provincia, de norte a sur. La temperatura se mantendría toda la tarde en 15 °C y los vientos soplarán suaves desde el sur y el sudoeste.
Hacia la noche la temperatura volverá a descender, esta vez hasta los 10 °C, mientras que la humedad y la nubosidad seguirán por encima del 85%. Los vientos serán suaves pero desde el sector norte.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido, el SMN anticipa el ingreso de frío polar que se sentirá hasta el cierre del fin de semaa, con mínimas que llegarían a los 6 °C. Para mañana se anuncia una jornada algo soleada, pero con mucha nubosidad. Estas condiciones del tiempo se repetirían el sábado y el domingo, con máximas de apenas 16 °C.
El lunes 25 de Mayo la nubosidad podría descender levemente y darle paso a los rayos del sol, que calentarían la tarde y elevarían la temperatura, con una máxima estipulada de 18 °C, para iniciar un ciclo de recuperación térmica durante la semana siguiente.