El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN anticipa el ingreso de frío polar que se sentirá hasta el cierre del fin de semaa, con mínimas que llegarían a los 6 °C. Para mañana se anuncia una jornada algo soleada, pero con mucha nubosidad. Estas condiciones del tiempo se repetirían el sábado y el domingo, con máximas de apenas 16 °C.