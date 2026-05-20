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Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Dimes y diretes de la política en Tucumán.

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • La escena política de Tucumán se reactiva con repercusiones por Axel Kicillof, una reunión del futbolista 'Pulguita' Rodríguez con un ministro y cambios en Yerba Buena.
  • Estos movimientos ocurren en un marco de reconfiguración del peronismo local y disputas internas, sumado a la inserción de figuras populares en la gestión pública.
  • Estas alianzas y reestructuraciones definirán el posicionamiento del PJ tucumano frente al escenario nacional y la gobernabilidad en los municipios locales.
Resumen generado con IA
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