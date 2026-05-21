Sesión en Diputados: blindaje para Adorni y media sanción a la Ley Hojarasca

Entre las curiosidades jurídicas y anacronismos que la ley busca sepultar se destacan la ley de azotes del siglo XIX, la regulación sobre microfilmación, la “Ley del Lobizón” vinculada al padrinazgo presidencial, la obligatoriedad del carnet de mochilero, las normas de la carrera de palomas y la vieja autorización para las emisiones de televisión en color. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, argumentó ante el cuerpo que la remoción de este “laberinto regulatorio” busca disminuir de manera drástica la confusión normativa y modernizar de forma integral los marcos jurídicos vigentes.