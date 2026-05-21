Sesión en Diputados: blindaje para Adorni y media sanción a la Ley Hojarasca

La Cámara de Diputados de la Nación vivió una jornada parlamentaria de alta intensidad política, en la cual el oficialismo y sus aliados lograron dar media sanción al proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta, rebautizado como “Ley Hojarasca”. La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, obtuvo el respaldo necesario con un resultado final de 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.
La sesión especial, convocada inicialmente por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), comenzó a media mañana luego de alcanzar con esfuerzo un quórum de 129 legisladores. El inicio del debate estuvo marcado por la resistencia de los bloques opositores, quienes intentaron sin éxito forzar un cuarto intermedio para habilitar una sesión paralela destinada a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales. No obstante, la moción opositora fue bloqueada por el oficialismo con 131 votos en contra a 111 a favor.
El sostén parlamentario que garantizó la aprobación de la norma provino de una alianza consolidada entre La Libertad Avanza y el interbloque Fuerza del Cambio —compuesto por el PRO, la UCR, el MID y legisladores como Karina Banfi y José Luis Garrido—. A este núcleo se sumaron bancadas provinciales estratégicas como Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad y un sector dividido del interbloque Provincias Unidas, lo que evidenció el fuerte entramado de acuerdos federales que tejió el Ejecutivo en las últimas semanas.
Por el contrario, el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y monobloques como la de la cívica Mónica Frade lideraron el rechazo a la iniciativa.
Letra chica
El espíritu original de la “Ley Hojarasca” experimentó diversas modificaciones durante su tratamiento en comisiones, reduciendo de 63 a 59 la cantidad de leyes a derogar en su totalidad, sumado a la eliminación de artículos de otras tres normas y la baja de dos decretos. Según sus defensores, el proyecto clasifica las leyes a eliminar en seis categorías bien delimitadas: normas superadas por legislaciones posteriores, obsoletas por el avance tecnológico, burocráticas, referidas a organismos y disueltos, restrictivas de libertades individuales o sin actividad real.
Entre las curiosidades jurídicas y anacronismos que la ley busca sepultar se destacan la ley de azotes del siglo XIX, la regulación sobre microfilmación, la “Ley del Lobizón” vinculada al padrinazgo presidencial, la obligatoriedad del carnet de mochilero, las normas de la carrera de palomas y la vieja autorización para las emisiones de televisión en color. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, argumentó ante el cuerpo que la remoción de este “laberinto regulatorio” busca disminuir de manera drástica la confusión normativa y modernizar de forma integral los marcos jurídicos vigentes.
La tensión política en el recinto obligó al oficialismo a ceder en puntos sensibles para salvar el quórum y los votos necesarios. A pedido de los sectores vinculados al cooperativismo, se excluye de la poda la Ley 11.380 de fomento crediticio del Banco Nación. Asimismo, los legisladores preservaron los beneficios corporativos de la Ley 20.959, que les garantiza libre estacionamiento y circulación, y mantuvieron el financiamiento público para el Círculo de Legisladores de la Nación (Ley 20.984), frustrando la intención original del Poder Ejecutivo de eliminar tales partidas
Reforma polémica
Al cierre de esta edición, la Cámara baja debatía la controvertida reforma al Régimen de Zona Fría, que modifica de raíz el esquema tarifario implementado en el año 2021 bajo el impulso de una ley de Máximo Kirchner. Para destrabar esta votación y blindar los apoyos legislativos necesarios, el Gobierno nacional activó una mesa de negociaciones paralelas coordinada por el ministro del Interior Diego Santilli con diversos gobernadores del norte y de provincias cálidas, a quienes se les prometió compensar la quita de beneficios con subsidios focalizados al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano.
La reforma estipula que las regiones geográficas de origen histórico —como la Patagonia, Malargüe y la Puna— conservarán íntegramente sus subsidios al consumo residencial de gas natural y propano por redes.