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La advertencia de Pablo Yedlin sobre el impacto de la "Ley Hojarasca" en el sistema sanitario argentino

"Cuidado, que en medio de las hojitas secas cortamos varias raíces que aún están verdes", expresó el diputado nacional por Tucumán.

Pablo Yedlin
Pablo Yedlin
Hace 2 Hs

La ley "Hojarasca" impulsada por el Gobierno nacional encontró el rechazo del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara Baja. Y una de las voces críticas contra el proyecto que promueve la derogación de normas consideradas "obsoletas" fue la del diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin.

El médico apuntó especialmente contra la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas.

“La Argentina no puede resignar estas cosas porque no hay quien las vaya a hacer. El mercado no va a producir vacuna contra fiebre hemorrágica argentina”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el trabajo del Instituto Maiztegui de Pergamino, único productor en el mundo de la vacuna contra esa enfermedad, similar al hanta virus. Y recordó que en 2025 hubo 500 casos sospechosos, 49 confirmados y tres muertos producto de la fiebre hemorrágica argentina.

“Cuidado con Hojarasca, porque en medio de las hojitas secas cortamos varias raíces que aún están verdes en el sistema sanitario argentino”, advirtió el diputado.

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