Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Hoy y mañana, Tucumán será sede del Simposio Internacional “80 años de los Juicios de Nuremberg”, un encuentro que reunirá a jueces, académicos, embajadores y especialistas en derechos humanos para debatir sobre memoria, justicia y desafíos actuales como las guerras, los discursos de odio, la polarización y la desinformación.
El acto inaugural se realizará a las 11, en el teatro San Martín, y las actividades académicas continuarán hasta mañana en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. La participación será libre y gratuita. Entre los invitados estarán el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé; el embajador de Israel, Eyal Sela; el juez federal Daniel Rafecas; Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal del Juicio a las Juntas; representantes del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; especialistas de Brasil, Perú y Alemania; y miembros del Centro Simon Wiesenthal para Latinoamérica.
La iniciativa surgió después de una diplomatura previa impulsada en Tucumán y creció hasta alcanzar dimensión internacional. El vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, explicó que el proyecto comenzó tras conversaciones con la fundación y con la embajada alemana. Luego se sumaron instituciones como la DAIA, la UNT, la Federación Argentina de la Magistratura, colegios profesionales y organismos internacionales.
Genocidio y Holocausto
El eje central será reflexionar sobre cómo los Juicios de Nuremberg dialogan con el presente. “La memoria no es una acción del pasado, sino una responsabilidad presente”, sostuvo el presidente de DAIA Tucumán, Alejandro Azaretzky. También advirtió sobre la banalización de conceptos como genocidio y Holocausto y remarcó la necesidad de promover pensamiento crítico. “Vivimos en un mundo donde la información abruma y muchas veces la verdad se vuelve relativa. Por eso es importante generar espacios de formación y reflexión para comprender lo que pasó y evitar que vuelva a suceder”, señaló.
La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, Marcela Ruiz, afirmó: “Estamos atravesando un retroceso grande en derechos humanos. Nuestra responsabilidad es transmitir esto a las generaciones futuras, no solamente desde el recuerdo, sino también desde la formación y el compromiso”. El encuentro fue declarado de interés provincial y contará con acompañamiento institucional, académico y judicial.