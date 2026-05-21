Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

El acto inaugural se realizará a las 11, en el teatro San Martín, y las actividades académicas continuarán hasta mañana en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. La participación será libre y gratuita. Entre los invitados estarán el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé; el embajador de Israel, Eyal Sela; el juez federal Daniel Rafecas; Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal del Juicio a las Juntas; representantes del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; especialistas de Brasil, Perú y Alemania; y miembros del Centro Simon Wiesenthal para Latinoamérica.