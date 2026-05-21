Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Resumen para apurados
- Por primera vez en tres años, los 10 más ricos del mundo son estadounidenses. Forbes reportó que Elon Musk lidera el ranking tras la salida del francés Bernard Arnault del top 10.
- El auge tecnológico impulsó el patrimonio conjunto a U$S 2,7 billones. Larry Page superó los U$S 300 mil millones, mientras Paolo Rocca y Marcos Galperin lideran el lote argentino.
- La hegemonía de EE.UU. refleja la solidez tecnológica en la economía global. La expansión bursátil y la IA perfilan una mayor concentración de riqueza en Silicon Valley a futuro.
Según Forbes, el patrimonio conjunto de las 10 personas más ricas del mundo se elevó hasta los U$S2,7 billones, con un incremento mensual de U$S260.000 millones. Por primera vez en más de tres años, el top-10 de los multimillonarios quedó integrado exclusivamente por estadounidenses tras la salida de Bernard Arnault. Además, Larry Page alcanzó un umbral histórico al convertirse en la tercera persona en superar los U$S300.000 millones, junto a Elon Musk y Larry Ellison.
¿Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo?
- Elon Musk
- Larry Page
- Sergey Brin (subió del número 4)
- Jeff Bezos (bajó del número 3)
- Mark Zuckerberg
- Larry Ellison
- Michael Dell (subió del número 8)
- Jensen Huang (bajó del número 7)
- Rob Walton
- Jim Walton (subió del número 12)
El listado refleja el peso determinante del sector tecnológico en la generación de riqueza. Empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia impulsaron gran parte de los incrementos patrimoniales, en un contexto de fuerte expansión bursátil.
Otro dato relevante es el umbral de ingreso al top-10, que se elevó a U$S147.000 millones, por encima del nivel del mes anterior. Page, que conserva el segundo puesto entre las personas más ricas del mundo por sexto mes consecutivo, vio crecer su fortuna en U$S76.000 millones, hasta un estimado de U$S313.000 millones, gracias a la suba de más del 33% en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google. Page todavía está U$S469.000 millones por debajo de Musk, aunque recortó la diferencia frente a los U$S580.000 millones que los separaban a principios de abril.
Musk, cuyo patrimonio neto cayó U$S35.000 millones, un 4%, hasta un estimado de U$S782.000 millones, es la única persona entre las 10 más ricas que perdió patrimonio en los últimos 30 días. El recorte se explica, sobre todo, porque Forbes redujo su estimación de la participación de Musk en SpaceX, valuada en U$S1,25 mil millones, del 43% al 40%.
¿Quién es la mujer más rica del mundo?
La mujer más rica del planeta es Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Su fortuna está estimada en U$S138.000 millones y ocupa el puesto número 13 entre las personas más ricas del mundo, al igual que el mes pasado. Su patrimonio proviene de su participación en Walmart, que heredó de su padre.
Los argentinos
En lo más alto del grupo figura Paolo Rocca que es enlistado en Italia, por su lugar de nacimiento, pero el conglomerado millonario familiar tiene base en Argentina, seguido de Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.
Los que califican para formar parte del ranking Forbes tienen el siguiente patrimonio:
1°Paolo Rocca U$S7.300 Grupo Techint
2°Marcos Galperin U$S7.200 Mercado Libre
3°Alejandro Bulgheroni U$S 5.100 PAE
4°Eduardo Eurnekian U$S4.800 Corporación América
5°Eduardo Costantini U$S 1.300 Consultatio
6°Ezequiel Carballo U$S 1.000 Banco Macro