Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
La reconfiguración del suministro para el NOA por parte del gobierno de Milei encendió la alarma. Industriales, azucareros y citrícolas advirtieron que la falta de abastecimiento podría frenar las campañas de los distintos sectores, afectar exportaciones y poner en riesgo miles de empleos.
Resumen para apurados
- En mayo de 2026, industrias de Tucumán enfrentan una paralización total por recortes de gas del gobierno nacional, afectando las campañas azucarera y citrícola regionales.
- La crisis surge por la falta de obras en el Gasoducto del Norte y el cambio de esquema energético. Naturgy NOA priorizará hogares ante la llegada inminente de bajas temperaturas.
- La falta de suministro pone en riesgo miles de empleos y el 50% de las divisas provinciales. Industriales advierten un impacto social irreversible si el freno dura 90 días.
Lo que hasta este fin de semana era una expectativa, ayer se transformó en preocupación ante el riesgo de una paralización de las actividades productivas en Tucumán, en plena campaña 2026.
Durante la jornada se llevaron adelante una serie de reuniones para determinar la magnitud de la crisis y analizar posibles alternativas de solución frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de reducir el flujo de gas natural destinado al NOA, a raíz de la inconclusa reversión del Gasoducto del Norte. Esta situación derivaría en restricciones en el suministro para la región teniendo en cuenta la llegada de las bajas temperaturas.
Sin embargo, el último encuentro -por la tarde- fue terminante. Los representantes de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) y de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) salieron de la reunión virtual con autoridades de Naturgy NOA más preocupados que nunca por el escenario energético que enfrentarán las industrias de Tucumán y del norte ante las limitaciones en la provisión del fluido en los próximos meses.
Acnoa advirtió en un comunicado oficial que, al cumplirse “los plazos de las gestiones mantenidas con la Secretaría de Energía de la Nación, la falta de respuestas concretas sobre el abastecimiento de gas natural coloca a la actividad en un punto de no retorno”.
En esa línea, alertó que la escasez en el suministro destinado para el sector tendrá “un impacto” en el sector:
- Efecto en toda la cadena: “generará una parada forzosa en la industria, lo que repercutirá de forma inmediata en empaques. Sin procesamiento para el descarte industrial, toda la cadena operativa se interrumpe”
- Pérdida de producción y divisas: “la fruta es perecedera y su ciclo biológico no espera. La parálisis impide cumplir compromisos internacionales, poniendo en riesgo el ingreso de más del 50% de las divisas de Tucumán”.
- Riesgo Social: “el freno en fábricas y empaques detiene automáticamente la cosecha en las fincas, dejando sin sustento a miles de familias que dependen de esta zafra”.
En esa línea, Acnoa destacó “el acompañamiento del Gobierno provincial, que ha gestionado al más alto nivel la necesidad de una solución”. “Sin embargo, ante la falta de concreción por parte de las autoridades nacionales, solicitamos una medida urgente y excepcional para garantizar el abastecimiento de gas natural a precios razonables para nuestra actividad, que es netamente estacional. Exigimos respuestas hoy. Sin energía, la pérdida de la producción, el empleo y los ingresos regionales será total e irreversible”, finalizó el comunicado.
Por su parte, la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani, advirtió, con base en información oficial, que las restricciones podrían extenderse durante “80 o 90 días”, lo que implicaría una paralización prolongada de la actividad productiva en plena zafra azucarera y citrícola, entre otras actividades. “Lo que tiene otorgado en capacidad de suministro y transporte, no le va a alcanzar a Naturgy para abastecer la demanda de las empresas”, sostuvo.
Andriani remarcó que el panorama es “muy complicado y muy preocupante”, especialmente por el impacto que tendría sobre las principales actividades agroindustriales. “Son 80 o 90 días de fábricas paradas, que para la economía de Tucumán es malísimo. Es atroz e insostenible”, afirmó.
En ese sentido, explicó que tanto la cosecha de limón como la molienda de caña tienen tiempos específicos que no pueden detenerse y retomarse arbitrariamente. “A la caña no le puedo decir que espere y arranquemos de vuelta cuando tengamos gas. La fruta tiene su momento de cosecha y la caña también”, señaló, respecto de la estacionalidad de cada sector.
La dirigente industrial también cuestionó la falta de previsión en la política energética nacional y consideró que el cambio en el esquema de abastecimiento se realizó sin gradualismo ni planificación. “Si el Estado se corre y deja de subsidiar el gas, tiene que haber previsibilidad. No podés cambiar las reglas de juego sin garantizar antes el consumo interno”, planteó. Además, advirtió que muchas empresas del norte no cuentan con la espalda financiera necesaria para salir al mercado a comprar gas a precios internacionales, como sí pudieron hacerlo grandes compañías, petroleras o mineras meses atrás.
Andriani sostuvo que el problema excede lo económico y puede derivar en una crisis social. “La falta de gas y una fábrica parada no es solamente un problema financiero para las industrias; es un problema social para los trabajadores y para toda la provincia”, afirmó. “Esperemos que ocurra un milagro y no tengamos bajas temperaturas”, subrayó.
Habilitación para corte
El periodo invernal inició de manera oficial para la industria del gas y a partir de ahora se espera un aumento de la demanda a nivel nacional, a medida que las bajas temperaturas se impongan en el territorio argentino. En ese contexto, las industrias de Tucumán y del resto del NOA ya fueron notificadas sobre la entrada en vigencia de la disposición del gobierno Milei, aplicada a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece posibles cortes en el suministro de gas para las plantas fabriles y grandes usuarios comerciales con contratos, especialmente aquellos de carácter interrumpible.
De esta manera, la distribuidora Naturgy NOA está en condiciones desde este lunes de aplicar restricciones ante la previsión de condiciones climáticas extremas para los próximos días, y así garantizar el abastecimiento a los sectores prioritarios, como usuarios residenciales, hospitales y otros servicios esenciales.
Por este motivo, se intimó a las empresas a poner en marcha sus previsiones operativas, recurrir a combustibles sustitutos y revisar sus instalaciones para mitigar el impacto de eventuales cortes generalizados, bajo la advertencia de duras penalizaciones económicas y suspensiones directas del servicio si generan desbalances en la red.