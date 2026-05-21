Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo capitalino

Resumen para apurados
- La oposición denunció penalmente en Tucumán a cinco funcionarios de la intendenta Rossana Chahla por presuntas contrataciones irregulares de cooperativas por $2.700 millones.
- La acusación desató un tenso cruce en el Concejo Deliberante local; el oficialismo la calificó de maniobra electoralista, mientras que la oposición exigió investigar a fondo.
- La Justicia deberá determinar la validez de los cargos, un proceso que promete profundizar la polarización política y electoral entre oficialistas y opositores en la capital.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánCarlos ArnedoFernando JuriAna GonzálezRossana ChahlaJosé María Canelada
Lo más popular
Ranking notas premium