Federico Sturzenegger desembarca con “la ley hojarasca”

De Milei: “Qué lujo me estoy dando”

Javier Milei no ocultó su satisfacción por la incorporación de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. “Qué lujo me estoy dando”, dijo el presidente de la Nación respecto de la designación del economista de 58 años. El escribano general de Gobierno cometió un furcio al leer la hora del acta de juramento, lo que fue aprovechado por el jefe de Estado para lanzar una de sus bromas. “Vamos a desregular el reloj”, ironizó. Sturzenegger es Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology. Se desempeñaba como académico y profesor en la Universidad de San Andrés y en la Escuela de Gobierno de Harvard.