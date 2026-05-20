Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Detalle de las cuentas

Son 12 contrataciones las que cuestiona González en la denuncia presentada al MPF. Algunas corresponden a tareas de desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios verdes (como la que se firmó con la cooperativa Proyectar Futuro por $394 millones por tres meses en febrero del año pasado) y otras a la fabricación e instalación de refugios de paradas de colectivos (como la pactada con la cooperativa Atres Impresiones, el año pasado, por $398,6 millones para 40 dispositivos). “(Es un) patrón reiterado de actuación administrativa, consistente en la utilización sistemática del mecanismo de contratación directa para la realización de tareas ordinarias, previsibles y programables que, por su propia naturaleza, debieron ser canalizadas mediante los procedimientos legales de licitación pública”, afirma la demanda.