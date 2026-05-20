Diputados aprobó la ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger

El proyecto aprobado propone derogar decenas de leyes que el gobierno libertario considera obsoletas, como promoción para la producción apícola en el interior del país y el fomento para la producción de medicamentos en el ámbito público, entre otros puntos. Según el oficialismo, la iniciativa busca promover la seguridad jurídica y eliminar obstáculos para el desarrollo personal y económico del país.