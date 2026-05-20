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Diputados aprobó la ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger

Con apoyo de bloques aliados y gobernadores, La Libertad Avanza consiguió media sanción para el proyecto que elimina y modifica decenas de normas.

Cámara Baja. FOTO X @DiputadosAR
Cámara Baja. FOTO X @DiputadosAR
Hace 7 Min

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y dio media sanción al proyecto denominado ley Hojarasca, una de las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. La propuesta obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.

Tras la aprobación, el cuerpo avanzaba con el tratamiento de la reforma al régimen de subsidios al gas por Zona Fría y una serie de tratados internacionales incluidos en el temario de la sesión.

La sesión había sido convocada por la administración libertaria y terminó desarticulando la estrategia de la oposición, que había pedido una sesión especial para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por cuestiones vinculadas a sus viajes y patrimonio.

Además, el temario opositor incluía proyectos relacionados con licencias por paternidad, medicamentos gratuitos y financiamiento universitario. Sin embargo, el oficialismo logró imponer su agenda parlamentaria con el respaldo de los gobernadores aliados, entre ellos, Osvaldo Jaldo, y bloques aliados.

El proyecto aprobado propone derogar decenas de leyes que el gobierno libertario considera obsoletas, como promoción para la producción apícola en el interior del país y el fomento para la producción de medicamentos en el ámbito público, entre otros puntos. Según el oficialismo, la iniciativa busca promover la seguridad jurídica y eliminar obstáculos para el desarrollo personal y económico del país. 

Entre sus fundamentos, el texto sostiene que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no requiere leyes específicas y cuestiona normas que, según la visión libertaria, generaron gastos innecesarios para el Estado mediante la creación de organismos públicos.

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