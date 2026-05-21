El Consejo de Seguridad Interior del NOA discutirá cómo frenar el avance narco en la región

El Consejo de Seguridad Interior del NOA comenzará a sesionar hoy en Tucumán. Por primera vez en décadas, mandatarios de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, analizarán la situación y compartirán experiencias en la lucha contra el narcotráfico.
“Nuestra postura es unir a todas las provincias de la región para adquirir tecnología de avanzada y capacitar a todo el personal de las fuerzas en su utilización”, adelantó el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa.
En rigor, serán dos encuentros en uno. Desde hoy, en el salón del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, representantes de las fuerzas provinciales y federales participarán de distintos cursos de capacitación dictados por funcionarios nacionales. También compartirán información y resultados sobre los procedimientos realizados en los últimos tiempos.
La otra, la más importante, será la reunión que mantendrá mañana la ministra Monteoliva con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora o su representante si no asiste personalmente (Santiago del Estero) y los vicegobernadores Alberto Bernis (Jujuy) y Rubén Dusso (Catamarca). Además, estarán presentes los ministros de Seguridad y los titulares de los organismos que luchan contra el narcotráfico de las cinco jurisdicciones y, por supuesto, de la Nación.
Escenario crítico
En la reunión, que se desarrollará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, buscarán fijar lineamientos comunes de políticas para la lucha contra el narcotráfico. El encuentro se realizará en un contexto complejo: disminuyó el secuestro de cocaína en lo que va del año, aumentaron los casos de vuelos narcos y se confirmó un recorte presupuestario para las fuerzas federales, especialmente en Gendarmería Nacional.
El clima de preocupación quedó reflejado en las recientes declaraciones de Adrián Zigarán, interventor de la localidad salteña de Aguas Blancas, considerada una de las zonas rojas del contrabando y del narcotráfico. “Solamente nos damos cuenta de que las avionetas llevan droga cuando se caen. ¿Y todas las que no se caen, cuántas son?”, se preguntó en declaraciones a una radio de esa provincia.
El funcionario también sostuvo que el Plan Güemes, operativo que lanzó la Nación para bloquear el ingreso de droga por ese sector de la frontera, “está pinchado”.
“Hay efectivos de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval y de la Policía Federal, pero pareciera que están de paro. Se mueren dos gendarmes por hantavirus porque no tienen obra social y se suicidan dos o tres por problemas económicos. Si nadie les presta atención, ¿cómo van a entablar una lucha contra el narcotráfico si no tienen ni para parar la olla?”, indicó.
Según Zigarán -en línea con lo que vienen advirtiendo el fiscal federal salteño Ricardo Toranzos y el especialista Abel Cornejo- el avance narco en el NOA es inocultable.
“Se entiende que la frontera se corrió, en este caso hasta Tucumán, también por el lado de Catamarca. Es inútil negar la penetración del narcotráfico; los controles están muy relajados”, destacó.
La reducción del presupuesto para Gendarmería será uno de los temas que probablemente forme parte de la agenda. Voceros de los mandatarios coincidieron en señalar que esperan que Monteoliva explique el alcance de la medida, ya que -según entienden- el ajuste habría sido efectuado sobre gastos considerados innecesarios. Resta determinar si esos recortes afectarán la operatividad de las fuerzas.
Planteos
“Antes de ser gobernador, Jaldo insistió con la aplicación de la ley de narcomenudeo. Ahora busca ir más allá: colaborar con la Nación en la lucha contra el narcotráfico. Tucumán lo viene haciendo con el Operativo Lapacho, la compra de tecnología y el adiestramiento de perros que se utilizan en los controles”, sostuvo Agüero Gamboa en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario aclaró que la Provincia buscará rubricar convenios para que la lucha contra el tráfico de sustancias se articule como un bloque regional.
“Vamos a proponer la inversión en tecnología. No es lo mismo buscar adquirir cuatro equipos que 20”, explicó. ¿Sigue en pie el proyecto de implementar un sistema de radarización? “Es una alternativa que venimos manejando. Con la colaboración de todas las provincias y el acompañamiento de la Nación, se puede llegar a buen puerto”, añadió.
Agüero Gamboa destacó que en el encuentro se firmarán convenios de colaboración entre las provincias. “Entendemos que los resultados del Operativo Lapacho podrían mejorar aún más si las otras provincias, dentro de sus posibilidades, replican medidas similares. También es fundamental que haya intercambio de información y capacitación”, finalizó.