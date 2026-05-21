El Consejo de Seguridad Interior del NOA discutirá cómo frenar el avance narco en la región

La otra, la más importante, será la reunión que mantendrá mañana la ministra Monteoliva con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora o su representante si no asiste personalmente (Santiago del Estero) y los vicegobernadores Alberto Bernis (Jujuy) y Rubén Dusso (Catamarca). Además, estarán presentes los ministros de Seguridad y los titulares de los organismos que luchan contra el narcotráfico de las cinco jurisdicciones y, por supuesto, de la Nación.