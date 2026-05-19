Bombardeo de droga y vuelos clandestinos: la alarmante mutación del narcotráfico en el Norte

Resumen para apurados
- Narcotraficantes en Argentina reemplazan el traslado terrestre por vuelos clandestinos para ganar impunidad y logística, según informó el fiscal federal Ricardo Toranzos recientemente.
- El sistema pasó del 'pitufeo' hormiga al bombardeo de bultos y aterrizajes en provincias internas. Usan naves robadas y pilotos de Bolivia para cruzar fronteras sin ser detectados.
- La fragmentación en células estancas dificulta las capturas de mandos altos. Se prevé que el uso de rutas internas obligue a una reestructuración de los controles federales y viales.
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