OpiniónColumnas 4G y maternidad: qué tienen que ver los celulares con la caída de la natalidad Mientras el debate público busca explicaciones rápidas, especialistas e investigaciones internacionales señalan un fenómeno atravesado por cambios económicos, tecnológicos y vinculares. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Ale Casas Cau Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tafí ViejoRepública Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir 14 advertencias en el extraño país del "diputesla" Temporada de tempestades Un Tesla en el Congreso El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches Lo más popular Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan Yoga, electrónica y mates al sol: así es Awake Up & Dance, la experiencia de una fiesta sin resaca Bogotá reunirá a jóvenes ambientalistas de toda América Latina y el Caribe La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy? Quién es Luca Montero, el tucumano que jugará el Mundial U21 de Básquetbol Silencioso con Argentina Ranking notas premium "Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro Vía Congreso, buscan que el gobierno de Milei reactive obras paralizadas en Tucumán La crisis del gas y la caída de la construcción golpean a una cerámica tucumana 4G y maternidad: qué tienen que ver los celulares con la caída de la natalidad Temporada de tempestades