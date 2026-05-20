Lucha contra el narcotráfico: planes que terminan siendo como fuegos artificiales

Respecto del plano legislativo, el ex procurador se distanció de quienes reclaman nuevas leyes, al considerar que las herramientas actuales son suficientes si se ejecutan con determinación. “Legislativamente, yo diría que hay que hacer muy poco. Me parece que hay que aplicar con mucho más rigor y eficiencia la ley”, aseveró. “A veces no hace falta tanto legislar, sino que las comisiones de seguimiento del Congreso funcionen de manera constante y sesionen en la frontera para ver exactamente qué es lo que está pasando”, añadió.