El tráfico de droga por encomiendas se afianza en Tucumán

El decomiso de 48 kilos de flores de marihuana enviados por una empresa de correo privado dejó dos certezas: se afianza como modalidad el tráfico de droga en encomiendas y se refuerza la hipótesis de que Tucumán se está transformando en un centro de acopio de estupefacientes.
El sábado, personal que presta servicio en el Operativo Lapacho detuvo un camión de la empresa Vía Cargo que había partido desde la localidad salteña de Orán con destino a la capital tucumana. Al revisar el acoplado, primero con la ayuda de uno de los perros entrenados para detectar drogas y luego mediante un escáner móvil, detectaron objetos sospechosos ocultos en cinco bultos. Los inspeccionaron y descubrieron que contenían 48 kilos de marihuana.
La carga, que en las calles tucumanas tendría un valor de $288 millones, fue la más importante encontrada en una encomienda en los últimos cuatro años. Con este secuestro, en lo que va del año, en Tucumán se decomisaron 625 kilos. Con estos números, la provincia lidera el ranking de incautación de marihuana en el NOA, por delante de Santiago del Estero (119 kilos), Salta (33 kilos) y Catamarca (16 kilos). No se informó de decomisos realizados en Jujuy.
“Inmediatamente nos comunicamos con funcionarios de la Justicia Federal y recibimos la orden de realizar lo que se llama una entrega vigilada. Consiste en permitir que la carga continúe su recorrido para atrapar a la persona que la va a retirar”, sostuvo el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho. “Es una de las herramientas que nos permite la ley para ir mucho más arriba y no solo quedarnos con quien transporta la droga”, agregó el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
El final del operativo vino con una sorpresa. Al local de la empresa se presentaron el lunes por la tarde Rosa Guanca (48), la persona que había despachado la droga desde Orán, y María Soledad Durán (28), quien figuraba como destinataria de la carga. Ambas tienen domicilio en Salta y, en principio, viajaron especialmente a Tucumán para terminar de cerrar la operación de transporte. Según los investigadores, el cannabis podría haber tenido como destino esta y otras provincias cercanas.
“No sólo fue un operativo récord por la cantidad de droga decomisada, sino también por la modalidad, ya que permitió detener tanto a la despachante como a la destinataria”, sostuvo Ferreyra. En agosto pasado, Emanuel Zacarías Céspedes (31) envió desde su natal Orán a su pareja, que vive en Yerba Buena, una encomienda con más de dos kilos de marihuana. “Lo llamativo es la cantidad; es mucha sustancia para ser despachada en un solo envío”, indicó el jefe del Operativo Lapacho.
Dudas
El caso volvió a generar dos tipos de sospechas. La primera es que el camión que transportaba la marihuana habría superado un control que realizaba Gendarmería Nacional, ubicado a unos 100 metros del lugar en el que la Policía encontró el cargamento. La particularidad del caso, según comentaron fuentes cercanas a la investigación, es que los gendarmes en esos momentos tenían el escáner móvil. “Eso es muy extraño y se debería investigar qué pasó”, sostuvo Vehils Ruiz.
Transportar marihuana en encomiendas es una modalidad que se conoció hace un par de años y su crecimiento estuvo vinculado al desarrollo del comercio virtual en todo el NOA desde la pandemia. A eso se agrega la falta de reglamentación sobre los controles de la mercadería que se despacha. Legalmente, al tratarse de correspondencia privada, no se puede revisar el contenido de cada uno de los bultos.
Los responsables de los correos privados deben exigir que el despachante firme una declaración jurada para asegurar que no esté enviando ningún producto vinculado a una actividad ilícita.
“Evidentemente eso no se está cumpliendo. En los últimos meses hemos notado un incremento de envíos de material de contrabando, como ropa, hojas de coca, autopartes y motopartes”, indicó Ferreyra en una entrevista con LA GACETA. “Pero creo que haber despachado 48 kilos de marihuana supera todos los límites, ya que es imposible que no haya sido detectada cuando se cargó en el camión”, añadió.
El fiscal federal Vehils Ruiz y su par Agustín Chit encabezan investigaciones sobre el envío de marihuana a través de encomiendas. Sus pedidos de procesamiento alcanzaron a productores y ejecutivos de empresas de correo, aunque no tuvieron eco, por el momento, por parte de los jueces federales.
“Es necesario que todos los gobernadores del NOA se unan para exigir la llegada de más tecnología. Hay sobrada experiencia en el país para demostrar que la utilización de sistemas de escáneres pone freno a la ilegalidad en las rutas”, concluyó Vehils Ruiz.