El tráfico de droga por encomiendas se afianza en Tucumán

“Inmediatamente nos comunicamos con funcionarios de la Justicia Federal y recibimos la orden de realizar lo que se llama una entrega vigilada. Consiste en permitir que la carga continúe su recorrido para atrapar a la persona que la va a retirar”, sostuvo el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho. “Es una de las herramientas que nos permite la ley para ir mucho más arriba y no solo quedarnos con quien transporta la droga”, agregó el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.