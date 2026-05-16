El debate abierto por la seguridad en el norte argentino

El caso de Gendarmería es el que concentra la mayor preocupación. La fuerza sufrirá un recorte de $1.800 millones sobre un presupuesto originalmente estimado en más de $17.000 millones. Aunque desde la Nación aclararon que se trata de una “optimización de recursos” y aseguraron que no se resentirán los operativos contra el narcotráfico, el contexto obliga a mirar más allá de los números formales. Porque el impacto real del ajuste no puede medirse únicamente en pesos nominales: la inflación, la depreciación y el costo dolarizado del equipamiento operativo terminan ampliando significativamente el alcance de la reducción.