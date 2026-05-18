Tucumán: viajaba en colectivo de larga distancia con más de $159 millones sin aval legal

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó más de $159 millones a un pasajero de colectivo en el Peaje Molle Yaco, Tucumán, por falta de aval legal y presunta infracción al Régimen Penal Tributario.
- El operativo ocurrió en la Ruta 9 durante el control de un micro que viajaba de Salta a Buenos Aires. El efectivo estaba oculto en una mochila y fue contabilizado por peritos.
- La Justicia Federal y ARCA ordenaron el secuestro del dinero. El pasajero quedó libre pero vinculado a una causa que busca determinar el origen y legalidad de los fondos.
El operativo fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina en el Peaje Molle Yaco, en la localidad tucumana de Trancas. El dinero era transportado en la mochila de un pasajero y quedó secuestrado por infracción a la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario.
Integrantes del Escuadrón 55 “Tucumán” llevaron adelante un control físico y documentológico sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1358, en el Peaje Molle Yaco.
Durante el procedimiento, los gendarmes interceptaron un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido entre Salta y Buenos Aires.
Al inspeccionar el sector de pasajeros, los uniformados detectaron una mochila de mano que contenía una importante suma de dinero en efectivo oculta entre las pertenencias.
Ante la sospecha de una posible maniobra ilícita, intervino personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán”, que realizó el conteo del dinero hallado. El total ascendió a 159.980.000 pesos argentinos.
Por disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán, la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se ordenó el secuestro del dinero y de toda la documentación de interés para la investigación, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 24.769.
En tanto, el propietario del equipaje, un ciudadano argentino, quedó en libertad, aunque supeditado al avance de la causa judicial.