Tucumán: viajaba en colectivo de larga distancia con más de $159 millones sin aval legal

Por disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Tucumán, la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se ordenó el secuestro del dinero y de toda la documentación de interés para la investigación, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 24.769.