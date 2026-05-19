Secciones
Seguridad

Cuál es el lugar que ocupa Tucumán en el mapa del narcotráfico

La provincia funciona como plataforma de acopio y planificación logística para organizaciones criminales de gran escala.

Cuál es el lugar que ocupa Tucumán en el mapa del narcotráfico
Por Santiago Mendieta 19 Mayo 2026

La consideración de provincias como Tucumán, Santiago del Estero o Catamarca como espacios de almacenamiento temporal representa una transformación profunda en la ingeniería del transporte de sustancias ilícitas. Esta táctica busca, fundamentalmente, que la mercadería permanezca en una jurisdicción mediterránea con el objetivo de romper el vínculo directo con la línea de frontera.

Tal como detalla el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, la estrategia criminal radica en que, “ante la presión en las fronteras, usan las provincias siguientes para enfriar la droga, acopiar porciones pequeñas”, modificando así la percepción del riesgo.

Al reanudarse el viaje hacia grandes centros urbanos e industriales, como Rosario o Buenos Aires, el cargamento se moviliza bajo una apariencia completamente distinta, permitiendo a las redes delictivas “‘empezar un viaje nuevo’ desde provincias no fronterizas para disminuir la sospecha”.

En otras palabras, el transportista y el vehículo comienzan un trayecto formalmente nuevo desde el interior del país, lo que reduce drásticamente los perfiles de riesgo y disminuye la eficacia de controles viales enfocados, principalmente, en rodados provenientes de pasos fronterizos internacionales.

Plataformas de acopio

Asimismo, estas provincias funcionan como verdaderas plataformas de acopio y planificación logística para organizaciones criminales de gran escala. En estos puntos seguros se reciben y reorganizan fracciones de droga que lograron ingresar mediante distintas modalidades.

El narcotráfico es un delito que muta por el costo y beneficio

El narcotráfico es un delito que muta por el costo y beneficio

Toranzos explica que antes “los cargamentos pasaban vía terrestre o por ‘pitufeo’ y mulas”, pero el esquema cambió cuando “aparecieron las avionetas y el ‘bombardeo’ de droga”.

Una vez almacenada la cantidad necesaria en la región central, los operadores consolidan cargamentos terrestres de gran volumen. Esta metodología responde directamente al aumento de controles en los pasos fronterizos más sensibles. La lógica es simple: atravesar la frontera lo más rápido posible, refugiarse en provincias contiguas y desde allí reorganizar la distribución con menores niveles de exposición.

La centralidad de Tucumán dentro de este esquema también se explica por su ubicación estratégica respecto de las principales vías de conectividad nacional. La provincia ofrece acceso tanto a rutas troncales, como la Ruta Nacional 34, como a caminos alternativos que atraviesan zonas montañosas.

El fiscal sostiene que este mapa de desvíos viales evolucionó progresivamente: “El primer cambio fue pasar de la Ruta 34 al puesto de El Naranjo (límite con Tucumán). Luego surgió una ruta paralela por Las Lajitas y Anta. La tercera, recorriendo los valles para superar Catamarca o Tucumán, a veces con destino a Mendoza para utilizar puertos chilenos”.

Estas vías secundarias son utilizadas cada vez con mayor frecuencia para eludir puestos de control tradicionales y de alta complejidad, como el dispositivo interprovincial entre Salta y Tucumán.

Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches
1

El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches

2

Se legisla mucho sobre bicicletas y se hace casi nada

3

Cartas de lectores: Necesitamos que EE.UU. reconozca las Malvinas como territorio argentino

4

Cartas de lectores: los billetes de baja denominación

5

Cartas de lectores: Desmond Morris (1928-2026)

Ranking notas premium
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
3

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

Un Tesla en el Congreso
4

Un Tesla en el Congreso

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente
5

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

Más Noticias
Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Murió un hombre tras el choque entre una moto y una camioneta en avenida Gobernador del Campo

Murió un hombre tras el choque entre una moto y una camioneta en avenida Gobernador del Campo

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán se prepara para una semana helada: las mínimas previstas hasta el domingo

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Tucumán vivió una de las mañanas más frías del año y se espera un nuevo impulso polar para el jueves

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

Villarruel: “Luché contra los kirchneristas, a diferencia de Petri que les votaba todo y Scioli era parte de su gobierno”

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

La maniobra del oficialismo para neutralizar la interpelación a Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso

Comentarios