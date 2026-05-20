Bogotá reunirá a jóvenes ambientalistas de toda América Latina y el Caribe

La crisis climática ya no aparece solo en informes científicos o cumbres internacionales. También atraviesa barrios, comunidades y territorios donde miles de jóvenes impulsan proyectos ambientales, campañas de concientización y redes de defensa territorial. En ese escenario, abrió la convocatoria para participar del Segundo Encuentro de Juventudes por Escazú (ENJUVES 2026), un evento regional que reunirá en Bogotá, Colombia, a activistas y referentes juveniles de América Latina y el Caribe.
El encuentro se realizará los días 27, 28 y 29 de agosto de 2026 y busca reunir a jóvenes de entre 18 y 32 años interesados en justicia ambiental, derechos humanos, participación ciudadana y defensa de la naturaleza.
Según explicaron desde la organización, ENJUVES nació como un espacio “creado por y para juventudes” para compartir experiencias territoriales, fortalecer redes y generar estrategias colectivas frente a los conflictos socioambientales que atraviesa la región.
Qué temas se debatirán en el encuentro
Durante las jornadas habrá talleres, paneles, conversatorios, actividades culturales y una salida de campo. Los ejes centrales estarán vinculados al Acuerdo de Escazú, el tratado regional que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe.
Entre los temas que se trabajarán aparecen la criminalización de defensores ambientales, la participación juvenil en políticas públicas, la protección de territorios y las estrategias de incidencia frente a conflictos ambientales. También habrá espacios sobre género, interculturalidad, antirracismo y derechos de comunidades indígenas, rurales y LGBTQIANB+.
La organización informó además que se priorizará la participación de jóvenes pertenecientes a grupos históricamente excluidos o afectados por problemáticas ambientales.
Cómo postularse y qué requisitos hay
La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 32 años que residan en América Latina o el Caribe, hablen español y tengan experiencia o interés en activismo ambiental, procesos comunitarios, derechos humanos o comunicación socioambiental.
Quienes quieran participar deberán completar un formulario de inscripción y acreditar algún vínculo con organizaciones, colectivos o proyectos territoriales. El cierre de postulaciones será el viernes 29 de mayo de 2026.
Las personas seleccionadas deberán comprometerse a participar de todas las actividades del encuentro y compartir luego lo aprendido en sus comunidades u organizaciones. Además, cada participante deberá cubrir sus propios gastos de viaje hacia Bogotá.
Un espacio regional en medio de la crisis climática
El ENJUVES 2026 aparece en un contexto marcado por incendios forestales, conflictos por el agua, contaminación y amenazas contra defensores ambientales en distintos puntos de América Latina. Frente a ese escenario, el encuentro busca fortalecer la participación juvenil y construir redes entre quienes impulsan proyectos ambientales desde sus territorios.
Con debates, talleres y experiencias compartidas, Bogotá se convertirá durante tres días en un punto de encuentro para una generación que quiere tener voz en las decisiones sobre el futuro ambiental de la región.
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