Bogotá reunirá a jóvenes ambientalistas de toda América Latina y el Caribe

La crisis climática ya no aparece solo en informes científicos o cumbres internacionales. También atraviesa barrios, comunidades y territorios donde miles de jóvenes impulsan proyectos ambientales, campañas de concientización y redes de defensa territorial. En ese escenario, abrió la convocatoria para participar del Segundo Encuentro de Juventudes por Escazú (ENJUVES 2026), un evento regional que reunirá en Bogotá, Colombia, a activistas y referentes juveniles de América Latina y el Caribe.