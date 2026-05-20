Narcotráfico en el NOA: “La frontera ya se corrió 400 kilómetros hacia adentro”

La frontera norte argentina ya no es una simple línea geográfica ni un límite poroso; para muchos especialistas, se ha transformado en el punto más vulnerable de un sistema de seguridad nacional que exhibe preocupantes signos de agotamiento. El avance del crimen organizado, apalancado por la crisis económica, la falta de inversión tecnológica y la ausencia de políticas de Estado que trasciendan los calendarios electorales, configura un escenario crítico. Frente a este panorama, Abel Cornejo, una de las voces más autorizadas en la materia tras su extenso recorrido como juez federal, miembro de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y procurador general, trazó, en una entrevista con LA GACETA, una radiografía tan alarmante como reveladora sobre la realidad del narcotráfico en el país.