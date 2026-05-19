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Vía Congreso, buscan que el gobierno de Milei reactive obras paralizadas en Tucumán

Diputadas jaldistas presentarán proyectos para reimpulsar el Acceso Sur, entre otras tareas suspendidas. Pedido de empresarios a la senadora Ávila.

El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diputadas jaldistas presentan proyectos en el Congreso para que el gobierno de Milei reactive obras públicas paralizadas en Tucumán, como el Acceso Sur, ante la parálisis actual.
  • La iniciativa surge tras pedidos empresariales y la neutralización de plazos en proyectos clave. Se busca reimpulsar infraestructuras críticas como la rotonda en el cruce de San Andrés.
  • Esta gestión parlamentaria intenta destrabar fondos nacionales para infraestructura provincial. Su éxito definirá el ritmo de la obra pública y la conectividad vial en Tucumán.
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