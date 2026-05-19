Vía Congreso, buscan que el gobierno de Milei reactive obras paralizadas en Tucumán

Resumen para apurados
- Diputadas jaldistas presentan proyectos en el Congreso para que el gobierno de Milei reactive obras públicas paralizadas en Tucumán, como el Acceso Sur, ante la parálisis actual.
- La iniciativa surge tras pedidos empresariales y la neutralización de plazos en proyectos clave. Se busca reimpulsar infraestructuras críticas como la rotonda en el cruce de San Andrés.
- Esta gestión parlamentaria intenta destrabar fondos nacionales para infraestructura provincial. Su éxito definirá el ritmo de la obra pública y la conectividad vial en Tucumán.
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Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo JaldoGladys MedinaElia Fernández de MansillaMarcelo Nazur
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