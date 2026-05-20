OpiniónColumnas Temporada de tempestades La gestión provincial enfrenta varios desafíos, en medio de las demandas del sector privado para que aparezca el gas y cese la presión impositiva. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches Se legisla mucho sobre bicicletas y se hace casi nada Cartas de lectores: Necesitamos que EE.UU. reconozca las Malvinas como territorio argentino Ranking notas premium Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral