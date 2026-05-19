La crisis del gas y la caída de la construcción golpean a una cerámica tucumana

Resumen para apurados
- Cerámica Marcos Paz redujo y paralizó su producción en Tucumán por restricciones en el suministro de gas y la fuerte caída de la actividad en la construcción.
- Ante la caída de la obra pública y privada, la firma apagó un horno, trabaja a baja escala y licenció personal, mientras sigue afrontando altos costos fijos de energía.
- El sector advierte que un corte total de gas dañaría la producción y critica la falta de previsión oficial, lo que compromete el futuro de las pymes industriales del norte.
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