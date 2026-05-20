Yoga, electrónica y mates al sol: así es Awake Up & Dance, la experiencia de una fiesta sin resaca

Resumen para apurados
- El DJ Ale Lacroix presentó en Maschwitz la fiesta sin alcohol 'Awake Up & Dance' un domingo por la mañana, buscando unir música y bienestar bajo una tendencia global en auge.
- El evento ofreció yoga, mocktails y sets de artistas como Virginia Da Cunha y Juanchi Baleirón, replicando un formato de ocio saludable popularizado en Londres y Nueva York.
- Esta propuesta consolida el avance de la cultura wellness en el ocio local. Ante su éxito, ya se confirmó una próxima edición para el domingo 7 de junio en la Costanera.
A las nueve de la mañana del domingo, mientras gran parte de Buenos Aires todavía dormía o intentaba recuperarse de la noche anterior, en Maschwitz ya había una pista llena de gente bailando bajo el sol.
No había vodka ni gin tonics sobre las mesas. En cambio, circulaban cafés, mocktails, mate y jugos naturales. Algunos llegaron con looks deportivos. Otros con outfits dignos de festival. Y varios habían arrancado la mañana haciendo yoga entre árboles.
La escena podría haber parecido extraña hace algunos años. Pero cada vez lo es menos.
Las “morning parties” —fiestas matutinas sin alcohol, enfocadas en la música, el bienestar y la comunidad— empezaron a multiplicarse en ciudades como Nueva York, Londres, Los Ángeles o Berlín. Y ahora encuentran su versión local en propuestas como Awake Up & Dance que celebró su primera edición 2026 en Espacio Mendoza, en Maschwitz. La Gaceta Lifestyle estuvo invitada para vivir la experiencia de primera mano.
El anfitrión fue Ale Lacroix, DJ, conductor y ex figura de MTV Latinoamérica, donde durante años fue uno de los rostros más reconocidos de la señal musical. En los últimos años, Lacroix reorientó su trabajo hacia el bienestar, los hábitos saludables y las experiencias vinculadas al mindfulness y la música.
La premisa de la fiesta rompe con décadas de cultura nocturna: bailar por la mañana, volver temprano y sentirse bien durante el día.
Durante años, la idea de “salir” estuvo asociada al exceso. Pero algo empezó a cambiar, especialmente entre millennials y generación Z. El wellness dejó de ser solamente alimentación saludable o skincare y empezó a atravesar también la vida social.
Hoy, para muchos, el verdadero lujo es despertarse bien un lunes.
Además, detras de Awake Up & Dance también hubo una mezcla generacional interesante. La propuesta reunió figuras muy distintas de la música y la cultura pop argentina, desde referentes históricos del reggae hasta íconos del pop de los 2000 reconvertidos al universo wellness y electrónico.
La apertura estuvo a cargo de Virginia Da Cunha, recordada por haber sido integrante de Bandana, uno de los fenómenos pop más importantes de comienzos del siglo en Argentina. Con el tiempo, Virginia se alejó del formato tradicional del pop para explorar otros universos ligados a la música electrónica y el bienestar.
Más tarde apareció Juanchi Baleirón, histórico líder de Los Pericos y una de las figuras más reconocidas del reggae latinoamericano, que sorprendió con versiones acústicas y percusión en vivo. Por último, el cierre quedó en manos de Ale Lacroix junto a su hijo Felipe.
Pero quizás lo más interesante no fue el line-up, sino la energía del lugar. Ya no se trata del vestido ajustado pensado para una disco oscura. Acá aparecen conjuntos deportivos cool, leggings combinados con camperas oversized, lentes de sol, tops minimalistas, ropa cómoda pero cuidada y una mezcla entre look de brunch, festival y retiro wellness.
La lógica cambia completamente: la ropa tiene que servir para bailar durante horas… pero también para tomar un café al sol o hacer yoga antes de que empiece la música.
Y eso también explica por qué estas fiestas generan tanto contenido en redes sociales. La luz natural, los espacios verdes y la estética relajada hacen que todo parezca más cinematográfico.
En Awake Up & Dance hubo mocktails, café, mate y jugos naturales. Al terminar, incluso algunos se quedaron compartiendo pizzas a la parrilla en una sobremesa para celebrar anticipadamente el cumpleaños de Lacroix.
Tal vez el mayor atractivo de estas fiestas sea ese: la posibilidad de vivir la experiencia completa sin pagar el costo físico después.
En tiempos donde el agotamiento parece formar parte de la rutina, quizás no sorprende que una de las tendencias más nuevas sea justamente volver a conectar con algo tan simple como bailar… pero de día.
Para quienes se quedaron con ganas de vivir la experiencia —o simplemente sienten curiosidad por esta nueva manera de salir— Awake Up & Dance ya confirmó su próxima edición el domingo 7 de junio en Moby Dick, sobre la Costanera de Buenos Aires.