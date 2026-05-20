Quién es Luca Montero, el tucumano que jugará el Mundial U21 de Básquetbol Silencioso con Argentina

Desde entonces, todo ocurrió rápido; demasiado rápido. Pasó de ser un chico que recién descubría el deporte a transformarse en una de las figuras jóvenes de la Súper Liga tucumana con la camiseta de Talleres. Hoy compite contra jugadores más grandes, más fuertes y con más experiencia. Pero incluso en ese contexto no se achica. Luca siempre tiene una batalla más por superar; tal vez porque aprendió a convivir con los desafíos de otra manera.