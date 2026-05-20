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Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

La combinación de ambos ingredientes logra un doble efecto.

Hervir hojas de laurel con bicarbonato |Imagen generada con IA
Hervir hojas de laurel con bicarbonato |Imagen generada con IA
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Hogares argentinos adoptan hervir laurel con bicarbonato para eliminar olores en cocinas. La mezcla libera vapores que neutralizan la humedad y frituras de forma natural y económica.
  • La técnica consiste en hervir ambos ingredientes por 15 minutos. El laurel aporta cineol y eugenol, mientras el pH alcalino del bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos del aire.
  • Esta tendencia resalta la búsqueda de soluciones ecológicas para el hogar. Si bien refresca el ambiente, los expertos advierten que no sustituye la limpieza profunda ni desinfecta.
Resumen generado con IA

La mezcla de hojas de laurel y bicarbonato se convirtió en uno de los trucos caseros más usados para eliminar olores fuertes de la cocina. Al hervir ambos ingredientes, el vapor libera compuestos aromáticos que ayudan a neutralizar el olor a fritura, humedad o basura acumulada, especialmente en departamentos pequeños o ambientes sin buena ventilación.

Aunque muchas personas lo recomiendan como un “ambientador natural”, los especialistas aclaran que no reemplaza a un limpiador desengrasante ni tiene efecto desinfectante. Su función principal es refrescar el ambiente y reducir olores intensos durante varias horas.

¿Para qué sirve hervir hojas de laurel con bicarbonato?

El laurel libera cineol y eugenol al entrar en contacto con el calor. Estos compuestos aromáticos también están presentes en plantas como el eucalipto y el clavo de olor, y generan una sensación de limpieza y frescura en el ambiente.

Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como neutralizador de olores gracias a su pH alcalino. Esto le permite reducir la presencia de compuestos ácidos que producen aromas desagradables, como los de fritura o humedad.

La combinación de ambos ingredientes logra un doble efecto:

El laurel aromatiza el ambiente.

El bicarbonato neutraliza los malos olores.

Por eso, muchas personas utilizan esta preparación después de cocinar, antes de recibir visitas o tras varios días con la casa cerrada.

Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato

La receta casera requiere pocos elementos y se prepara en minutos:

Ingredientes

3 o 4 hojas secas de laurel

1 cucharada sopera de bicarbonato de sodio

Medio litro de agua

Preparación

Colocar el agua en un cazo o olla pequeña.

Agregar las hojas de laurel y el bicarbonato.

Llevar a fuego medio hasta hervir.

Dejar la mezcla entre 10 y 15 minutos sin tapar.

El vapor comenzará a expandirse por la cocina y habitaciones cercanas. Para potenciar el efecto, recomiendan usar un recipiente ancho y dejar la puerta abierta para que circule el aroma.

Los errores más comunes al usar este truco

Aunque es una preparación simple, hay errores que pueden reducir o anular el efecto:

Agregar vinagre o limón

El ácido del limón o del vinagre neutraliza el bicarbonato y hace que pierda capacidad para eliminar olores.

Encender el extractor

Si el extractor está funcionando, el vapor se elimina antes de expandirse por la casa.

Reutilizar las hojas

Después de la primera cocción, el laurel pierde gran parte de sus aceites esenciales y deja de aromatizar correctamente.

¿Realmente elimina los olores?

El truco funciona como neutralizador temporal y ambientador natural. Sin embargo, si el mal olor proviene de grasa acumulada en la cocina, filtros sucios o humedad persistente, será necesario limpiar en profundidad.

Hervir hojas de laurel con bicarbonato ayuda a refrescar el ambiente durante algunas horas, pero no reemplaza la limpieza ni elimina bacterias.

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