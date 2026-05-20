La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy?

En un momento en que las imágenes circulan a una velocidad que muchas veces impide detenerse a mirarlas, una muestra colectiva sobre el cuidado propone exactamente lo contrario: parar, observar y pensar. Las fotografías que participen de "Amor, Refugio y Resistencia" no van a competir entre sí — van a convivir, como lo hacen las personas que cuidan a otras.