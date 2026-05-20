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La Bienal Argentina de Fotografía convoca: ¿cómo se sostiene la vida hoy?

"Amor, Refugio y Resistencia" es una muestra colectiva abierta a fotógrafos y artistas visuales. La inscripción no tiene costo y la fecha límite es el 12 de julio.

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. La convocatoria está abierta hasta el 12 de julio para fotógrafos, artistas visuales y colectivos que quieran participar en una exposición colectiva gratuita. / INSTAGRAM @fotobienal
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. La convocatoria está abierta hasta el 12 de julio para fotógrafos, artistas visuales y colectivos que quieran participar en una exposición colectiva gratuita. / INSTAGRAM @fotobienal
Hace 12 Min

La Bienal Argentina de Fotografía Documental Xll lanzó una nueva convocatoria y el tema que propone no es menor: el cuidado. No el cuidado como gesto individual o privado, sino como práctica colectiva y política en un contexto de violencia, exclusión y discursos de odio.

La muestra se llama "Amor, Refugio y Resistencia" y convoca a fotógrafos, artistas visuales y colectivos a presentar obras —documentales, contemporáneas o experimentales— que pongan el foco en las formas de sostener la vida en el mundo actual. La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 12 de julio de 2026.

Qué busca la convocatoria

La propuesta parte de una pregunta concreta: ¿cómo se cuida hoy? Las formas pueden ser muchas —un abrazo, una olla comunitaria, un refugio improvisado, una red de vecinos— y todas tienen cabida en la muestra. El formato de las obras también es amplio: la convocatoria acepta fotografía documental, arte contemporáneo y propuestas experimentales.

Pueden participar fotógrafos y fotógrafas independientes, artistas visuales y colectivos. Las bases completas y el formulario de inscripción están disponibles en el link de la bio de Foto Bienal.

Cómo participar y cómo apoyar

La participación no tiene costo. Sin embargo, la organización abre la posibilidad de hacer un aporte solidario y anónimo para cubrir los gastos de producción de la muestra. Quien quiera colaborar puede transferir al alias torero.salero.pasto (titular: Fundación Infoto), con lo que pueda.

También existe una red de apoyo a la Bienal a través de una suscripción mensual. El enlace para sumarse está en la bio.

En un momento en que las imágenes circulan a una velocidad que muchas veces impide detenerse a mirarlas, una muestra colectiva sobre el cuidado propone exactamente lo contrario: parar, observar y pensar. Las fotografías que participen de "Amor, Refugio y Resistencia" no van a competir entre sí — van a convivir, como lo hacen las personas que cuidan a otras.

La fecha límite es el 12 de julio. Las bases están en el link de la bio de Foto Bienal.

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