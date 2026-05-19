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Detuvieron a un hombre que transportaba casi 14 kilos de cocaína ocultos en una camioneta sobre la Ruta 34
Detuvieron a un hombre que transportaba casi 14 kilos de cocaína ocultos en una camioneta sobre la Ruta 34
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional detuvo a un hombre en Santiago del Estero tras hallar casi 14 kilos de cocaína ocultos en su camioneta sobre la Ruta 34 durante un control vial.
  • El conductor viajaba desde Salta hacia La Banda. El cargamento, de 13,89 kg, fue detectado con un escáner portátil en los parantes del vehículo durante una requisa exhaustiva.
  • El Juzgado Federal de Santiago del Estero ordenó secuestrar la droga y el vehículo, mientras el conductor sigue incomunicado bajo cargos de infracción a la Ley de Drogas.
Resumen generado con IA

Un hombre fue detenido en la provincia de Santiago del Estero luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran más de 13 kilos de cocaína escondidos en la carrocería de una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba por la Ruta Nacional 34.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” durante un operativo de control montado en el paraje El Pichi, a la altura del kilómetro 748 de la ruta nacional.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor viajaba desde la ciudad salteña de Pichanal con destino a La Banda cuando fue interceptado por los gendarmes.

Durante la inspección del rodado, los efectivos utilizaron un scanner portátil que permitió detectar imágenes compatibles con paquetes ocultos en la parte trasera del vehículo. Ante las sospechas, se dio intervención al magistrado competente, quien autorizó una requisa más exhaustiva.

Los uniformados extrajeron un total de 20 paquetes acondicionados dentro de los parantes traseros y medios de la camioneta.

Posteriormente, integrantes de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pruebas de campo sobre la sustancia hallada, que dieron resultado positivo para cocaína. El cargamento tenía un peso total de 13 kilos 890 gramos.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero, que ordenó el secuestro de la droga, del vehículo y de otros elementos considerados de interés para la investigación.

En tanto, el conductor quedó detenido e incomunicado, acusado de infracción a la Ley de Estupefacientes.

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