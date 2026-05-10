¿Cuánto gastó Milei en los 38 viajes que realizó al exterior desde que asumió la Presidencia?

El récord de gasto por misión individual lo ostenta el viaje realizado a mediados de julio de 2024. Aquella visita de apenas dos jornadas implicó un costo para las arcas públicas de $563,5 millones, lo que arroja un promedio de $ 281,7 millones por día. Durante dicho periplo, el informe número 140 de la Jefatura de Gabinete detalla que el líder libertario “disertó en la Conferencia de Sun Valley y mantuvo mantuvo reuniones con importantes CEO e inversores, entre ellos, el señor CEO de Preylock Holdings, D. Brett Lipman; el señor cofundador de Timberland, D. Noah Swartz; el señor socio del Grupo del Capital de Riesgo, D. Abraham Zilkha; y el señor Representante del Grupo Adelson Family, D. Ezra Gontownik”.