¿Cuánto gastó Milei en los 38 viajes que realizó al exterior desde que asumió la Presidencia?
La hoja de ruta muestra, con un total de 17 traslados, que Estados Unidos encabeza la lista de países visitados. Le siguen Italia, con cinco misiones oficiales, e Israel, destino al que el jefe de Estado acudió en tres oportunidades.
Resumen para apurados
- Javier Milei gastó más de $5.700 millones en 38 viajes al exterior desde su asunción en diciembre de 2023, con misiones oficiales centradas en EE. UU., Italia e Israel.
- El gasto combina fondos del Tesoro y divisas extranjeras. EE. UU. lidera los destinos con 17 traslados para participar en foros liberales y reuniones con magnates tecnológicos.
- La aceleración del gasto en 2026 casi duplica lo ejecutado en 2023, lo que intensifica el debate político sobre la transparencia y el impacto presupuestario de su agenda externa.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, la agenda de Javier Milei ha estado marcada por una hiperactividad internacional que genera tanto interés político como interrogantes presupuestarios. La recurrente consulta sobre los costos, la composición de las comitivas y los motivos de cada traslado ha encontrado respuesta en los sucesivos informes de gestión presentados por los jefes de Gabinete, desde Nicolás Posse hasta Manuel Adorni. Según un análisis detallado de los últimos siete reportes oficiales, el Estado argentino ha desembolsado más de $ 5.700 millones en viajes al exterior durante la gestión libertaria.
Esta cifra se compone de una ingeniería contable que mezcla diversas divisas: el Tesoro nacional aportó más de $ 2.000 millones de forma directa, a los que se suman U$S 2,6 millones (valorizados en unos $ 3.700 millones, según el tipo de cambio oficial) y una partida menor de 4.000 euros. Este cálculo es preliminar, ya que no contempla las dos incursiones más recientes del mandatario: su visita a Israel el 18 de abril y su paso por los Estados Unidos para la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.
Los destinos internacionales de Milei
La hoja de ruta de Milei muestra, con un total de 17 traslados, que Estados Unidos encabeza la lista de países visitados. Le siguen Italia, con cinco misiones oficiales, e Israel, destino al que el jefe de Estado acudió en tres oportunidades.
Sin embargo, es en territorio estadounidense donde se concentra el mayor impacto financiero. Solo los viajes al exterior hacia el país del norte insumieron un total superior a los $ 1.100 millones más U$S 1,18 millones. Al consolidar estas cifras en moneda local, el gasto asciende a casi $ 2.800 millones, lo que representa aproximadamente la mitad del presupuesto total ejecutado en misiones internacionales.
De las 38 salidas registradas en los informes (con corte en marzo de 2026), 16 tuvieron como destino final o escala técnica a los Estados Unidos, de acuerdo con una publicación del diario porteño Perfil. Por ejemplo, la gira realizada entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2024, que incluyó además una breve escala en El Salvador. En apenas cinco días, la comitiva integrada por Luis Caputo, Karina Milei, Darío Lucas y Demian Reidel, junto con personal de custodia y agentes de comunicación, generó una erogación de $ 360 millones.
El récord de gasto por misión individual lo ostenta el viaje realizado a mediados de julio de 2024. Aquella visita de apenas dos jornadas implicó un costo para las arcas públicas de $563,5 millones, lo que arroja un promedio de $ 281,7 millones por día. Durante dicho periplo, el informe número 140 de la Jefatura de Gabinete detalla que el líder libertario “disertó en la Conferencia de Sun Valley y mantuvo mantuvo reuniones con importantes CEO e inversores, entre ellos, el señor CEO de Preylock Holdings, D. Brett Lipman; el señor cofundador de Timberland, D. Noah Swartz; el señor socio del Grupo del Capital de Riesgo, D. Abraham Zilkha; y el señor Representante del Grupo Adelson Family, D. Ezra Gontownik”.
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre la naturaleza de estos encuentros, la Secretaría General de la Presidencia ha sido tajante: en todos los casos se trató de misiones “en su condición de Jefe del Estado” y, por ende, revisten un “carácter oficial”.
La tónica de los viajes suele repetirse: foros de pensamiento liberal, encuentros con magnates de la tecnología como Elon Musk y disertaciones en institutos económicos. No obstante, la transparencia de estas misiones ha quedado bajo la lupa, especialmente tras el informe presentado por Adorni el pasado 29 de abril.
Los gastos que ocasionaron los viajes de Milei en 2026
En lo que va del año, el gasto en pasajes y viáticos no da señales de tregua. Solo en el primer trimestre, el Gobierno destinó cerca de $ 100 millones a traslados hacia EE.UU. Uno de los episodios más comentados ocurrió en marzo, cuando Adorni informó que “el Presidente de la Nación se trasladó a la ciudad de Miami, acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Manuel Adorni; el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno; la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei; y, en carácter de invitada, la señora Bettina Julieta Angeletti”.
En ese viaje, Milei “participó en la cumbre ‘Escudos de las Américas’, mantuvo reuniones con el señor Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y recibió el Premio ‘Economic Freedom Award’, por parte de los fundadores de Latino Wall Street y del director de La Derecha Diario”. Posteriormente, el mandatario “se alojó en el Hotel Trump National Doral y desde allí se trasladó a la ciudad de Nueva York, del 7 al 10 de marzo de 2026, donde llevó a cabo el discurso inaugural de la ‘Argentine Week 2026’”.
La aceleración del gasto es evidente al contrastar los ejercicios fiscales. Según datos del presupuesto abierto, la Presidencia ya devengó $1.057 millones en viáticos y pasajes solo en los primeros cuatro meses de este año, una cifra que casi iguala los $ 1.177 millones ejecutados durante todo el 2023. Esta tendencia se refleja en la planificación financiera oficial: el presupuesto asignado a la Secretaría General de la Presidencia para este concepto se duplicó en un año, saltando de los $2.135 millones previstos para 2025 a los$ 4.111 millones para el ciclo 2026.