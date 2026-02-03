Viaje presidencial a Londres: crecen las versiones de un encuentro entre Javier Milei y Mick Jagger

Aunque no hay confirmación oficial, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza una versión periodística que indica que el presidente Javier Milei viajaría a Londres en abril, en una agenda que incluiría el tema Malvinas y posibles acuerdos bilaterales con el Reino Unido.
En ese contexto, surgió un rumor inesperado que mezcla política, rock e historia cultural: Mick Jagger habría pedido conocer a Milei y estaría dispuesto a encontrarse con él “donde le digan”, según trascendió en La Nación.
Un contacto informal y una frase que encendió la versión
De acuerdo a la información difundida, un empresario habría actuado como nexo informal con la Casa Rosada. La respuesta de Milei, siempre según esta versión, fue tan curiosa como reveladora: “Parece que el tipo me ama, pero no sabe que él es mi máximo ídolo”.
Por ahora, no hay agenda confirmada ni voceros oficiales que avalen el encuentro, pero el rumor tomó fuerza por el posible viaje presidencial a Londres y la histórica fascinación de Jagger por la cultura argentina.
Borges, Malvinas y la simbología del encuentro
El interés del músico británico por la Argentina no es nuevo. Jagger fue un admirador confeso de Jorge Luis Borges, a quien llegó a conocer personalmente: según relatos históricos, el cantante se arrodilló ante el escritor para saludarlo, en una escena que se volvió legendaria.
En ese marco, un eventual encuentro con Milei en suelo británico —o incluso en la Argentina— tendría una carga simbólica particular, sobre todo si se produce en medio de discusiones diplomáticas sensibles como Malvinas.
¿Y si no es en Londres, es en Buenos Aires?
La versión cobra aún más interés por otro dato que circula en paralelo: los Rolling Stones podrían regresar a la Argentina en 2026. Según publicó el Daily Mail, la banda analiza realizar mini residencias en el Reino Unido, Estados Unidos y nuestro país, en lugar de una gira mundial tradicional.
Si ese plan se concreta, el encuentro Milei–Jagger podría darse en Buenos Aires, alimentando una saga de especulaciones donde política, rock y diplomacia cultural se cruzan.
Por ahora, todo es versión, rumor y expectativa. Pero cuando Londres, Malvinas y los Stones aparecen en la misma frase, el ruido mediático está garantizado.