María Milagro Mahtuk, directora del Grupo Yuhmak: “Hoy no podés quedarte quieto esperando que las cosas pasen”
"Fui pasando por distintos lugares dentro de la empresa, entendiendo cómo funciona todo antes de asumir mayores responsabilidades", explicó María Milagro Mahtuk, directora del Grupo Yuhmak, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".
La ejecutiva remarcó que su crecimiento dentro de la compañía fue progresivo y combinó formación profesional con experiencia cotidiana.
Mahtuk también se refirió a su estilo de liderazgo. "Hay una forma de liderar que tiene que ver con la cercanía y con conocer a las personas con las que trabajás", sumó, marcando una mirada que prioriza el vínculo con los equipos por encima de las estructuras jerárquicas rígidas.
En un contexto económico complejo, la directora del Grupo Yuhmak fue contundente: "Hoy no podés quedarte quieto esperando que las cosas pasen". Y desarrolló: "Tenemos que ser mucho más eficientes, revisar costos, tomar decisiones más estratégicas en todo momento".
El 2025 marcó un punto fuerte en ese camino. "Este año encaramos un proceso de expansión con apertura de nuevas unidades y mejoras en los puntos de venta que ya tenemos", contó Mahtuk.
Ese crecimiento implicó inversión, pero también reorganización interna y planificación. "Hoy cada paso se piensa mucho más, pero eso no significa no avanzar, sino hacerlo con más información", sentenció.