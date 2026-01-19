Adorni toma el control ante el viaje de Milei a Davos

El Gobierno nacional decidió que Manuel Adorni no viaje junto a Javier Mieli a Suiza; donde dará su discurso en el Foro de Davos.
Por más que oficialmente, la vicepresidenta, Victoria Villarruel quedará a cargo de la gestión durante el viaje del Presidente a Europa, desde el oficialismo no ocultan el mal vínculo que mantienen.
Por lo tanto, el motivo de los altos mandos es dejar a alguien de extrema confianza en Casa Rosada ante la ausencia de Javier Milei. Mientras tanto, el jefe de Gabinete quedará al mando del Poder Ejecutivo (PE) y en contacto con Javier y Karina Milei ante cualquier eventualidad.
La elección de Adorni no resulta casual porque comenzó la cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral y la modificación a la Ley de Glaciares.