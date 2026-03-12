Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras la confirmación del viaje de la esposa a Nueva York

El respaldo de Karina Milei se sumó al de otros funcionarios de la gestión actual que también defendieron al jefe de Gabinete. Entre ellos se pronunciaron el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que refleja una postura de apoyo del oficialismo frente a los cuestionamientos.