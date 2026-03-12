Secciones
Política

Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras la confirmación del viaje de la esposa a Nueva York

La hermanda del mandatario libertario defendió al jefe de Gabinete nacional frente a los cuestionamientos.

Adorni, Karina Milei y otros funcionarios. FOTO X @madorni Adorni, Karina Milei y otros funcionarios. FOTO X @madorni
Hace 16 Min

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se confirmara la presencia de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

A través de sus redes sociales, la hermana del mandatario libertario manifestó su apoyo al funcionario y cuestionó los cuestionamientos surgidos en los últimos días. “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, publicó la dirigente de La Libertad Avanza.

Adorni ya había dado su versión sobre el episodio durante una entrevista con el portal Infobae. Allí sostuvo que no existió ninguna irregularidad y explicó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos. Según señaló, él mismo solicitó que lo acompañara para poder cumplir con la intensa agenda de actividades oficiales previstas.

El respaldo de Karina Milei se sumó al de otros funcionarios de la gestión actual que también defendieron al jefe de Gabinete. Entre ellos se pronunciaron el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que refleja una postura de apoyo del oficialismo frente a los cuestionamientos.

“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, había señalado Santilli en sus redes.

En la misma línea, Pettovello compartió una fotografía junto al jefe de Gabinete con el mensaje “siempre juntos”, mientras que Caputo respondió con un “¡pero claro!”.

Por otro lado, se hizo publico otro caso que vincula a Adorni: el viaje a Uruguay en un avión privado días antes, cuestionado por el costo económico.

Temas UruguayDiego SantilliLuis CaputoGobierno nacionalEstados UnidosArgentinaManuel AdorniKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
4

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
5

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

VIDEO. Vos no vas a hacer circo conmigo: el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

VIDEO. "Vos no vas a hacer circo conmigo": el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Comentarios