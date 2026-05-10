Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La mezcla de hojas de laurel y bicarbonato se convirtió en uno de los trucos caseros más usados para eliminar olores fuertes de la cocina. Al hervir ambos ingredientes, el vapor libera compuestos aromáticos que ayudan a neutralizar el olor a fritura, humedad o basura acumulada, especialmente en departamentos pequeños o ambientes sin buena ventilación.