Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

SIN PROGRESO. El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
Resumen para apurados
- Vialidad Nacional y la contratista negocian rescindir el contrato del Acceso Sur en Tucumán, debido a que la obra solo avanzó un 15% tras cinco años de haber sido licitada.
- El proyecto, estratégico para el ingreso a la ciudad, contemplaba una rotonda en San Andrés, pero los plazos fueron neutralizados ante la falta de progreso físico y financiero.
- La eventual rescisión obliga a postergar una solución vial crítica para el tránsito local, dejando incierto el futuro de la infraestructura necesaria para descongestionar la zona.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium