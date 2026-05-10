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Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

La obra estratégica para el ingreso a la ciudad permanece con un avance cercano al 15%. Negociaciones entre la contratista y la DNV.

SIN PROGRESO. El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados. SIN PROGRESO. El Acceso Sur, que contemplaba una nueva rotonda en el congestionado cruce de San Andrés, permanece con los plazos neutralizados.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vialidad Nacional y la contratista negocian rescindir el contrato del Acceso Sur en Tucumán, debido a que la obra solo avanzó un 15% tras cinco años de haber sido licitada.
  • El proyecto, estratégico para el ingreso a la ciudad, contemplaba una rotonda en San Andrés, pero los plazos fueron neutralizados ante la falta de progreso físico y financiero.
  • La eventual rescisión obliga a postergar una solución vial crítica para el tránsito local, dejando incierto el futuro de la infraestructura necesaria para descongestionar la zona.
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