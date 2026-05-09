El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Siempre encontraba la manera de llamar la atención. El perfil bajo no era parte de su personalidad. En una oportunidad fue trasladada a Tribunales para ser entrevistada por el fiscal debido a un supuesto problema de salud. A la salida, en medio de empujones y caminando a paso acelerado, un cronista de LA GACETA le preguntó: “¿Ema, cómo estás?”. Ella se dio vuelta con un movimiento que desparramó su cabellera al viento y, con un sensual parpadeo, respondió: “¿Y vos cómo me ves?”. Así era ella.