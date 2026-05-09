Secciones
Seguridad

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Fue la última femme fatale que dominó las páginas policiales de la provincia.

Ema Gómez Ema Gómez
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

“Ha cambiado totalmente”. Esas son las palabras que repiten los profesionales que la asisten y el personal del Servicio Penitenciario encargado de custodiar a Ema Hortencia Gómez, condenada por el asesinato del juez Héctor Agustín Aráoz. Este no fue un caso más. La víctima era un juez; los acusados, policías. Y el trasfondo mezclaba romance, sexo y, posiblemente, drogas. 

Además, la causa estuvo rodeada de figuras carismáticas que le aportaron todavía más dramatismo. Gómez terminó acaparando toda la atención. Fue la última femme fatale que dominó las páginas policiales de la provincia. 

Imagen

Sobre su figura -atractiva, aunque no necesariamente de portada de revista- se construyó un mito alrededor de sus supuestos romances. Ella misma explotó esa imagen, la misma que le abrió puertas en la Policía, en Tribunales y en Casa de Gobierno. 

Siempre encontraba la manera de llamar la atención. El perfil bajo no era parte de su personalidad. En una oportunidad fue trasladada a Tribunales para ser entrevistada por el fiscal debido a un supuesto problema de salud. A la salida, en medio de empujones y caminando a paso acelerado, un cronista de LA GACETA le preguntó: “¿Ema, cómo estás?”. Ella se dio vuelta con un movimiento que desparramó su cabellera al viento y, con un sensual parpadeo, respondió: “¿Y vos cómo me ves?”. Así era ella. 

La Corte Suprema ordenó revisar la condena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz

La Corte Suprema ordenó revisar la condena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz

Antes de ser condenada a prisión perpetua, rehízo su vida e incluso quedó embarazada. Después de una extensa batalla judicial, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, perdió ese privilegio tras un conflicto con su suegra, quien la había recibido en su casa. Ante esa situación y al no tener otro lugar donde vivir, regresó a la cárcel. Le costó readaptarse al duro sistema penitenciario. Con el paso de los años comenzó a estudiar y realizó varios cursos que podrían permitirle reducir parte de la pena que finalmente reciba.

Temas Héctor Agustín AráozEma Hortencia GómezInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Corte Suprema ordenó revisar la condena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz

La Corte Suprema ordenó revisar la condena perpetua a Ema Gómez por el crimen del juez Aráoz

Lo más popular
Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte
1

Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición
3

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
4

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
5

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Ranking notas premium
Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”
1

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar
2

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”
3

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT
4

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años
5

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años

Más Noticias
Manuel Adorni: Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes

Manuel Adorni: "Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes"

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Murió un operario de residuos tras caer del camión y el hecho está bajo investigación

Murió un operario de residuos tras caer del camión y el hecho está bajo investigación

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Comentarios