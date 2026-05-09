OpiniónColumnas Perdón, Alberto Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo Por Guillermo Monti Hace 10 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Alberto LebbosCaso Paulina Lebbos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto Caso Lebbos: “Hace 20 años que vienen engañando a la sociedad tucumana”, dijo Kaleñuk Caso Lebbos: cuatro claves para entender la importancia de la perspectiva de género Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad” Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen” Lo más popular Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto “Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura Ranking notas premium Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad” Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto” Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años