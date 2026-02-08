Milei suspendió su viaje a Estados Unidos y delegó la agenda presencial en Federico Sturzenegger

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense. "El Presidente decidió abocarse a su agenda local", señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, enfatizando que el contacto con el "Board of Peace" se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.