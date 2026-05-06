De "rey de los bonos basura" a anfitrión de Milei: el pasado oscuro de Michael Milken

Resumen para apurados
- Javier Milei diserta hoy en la 29° Conferencia Global en Los Ángeles, invitado por Michael Milken, con el objetivo de seducir inversores y atraer capitales para Argentina.
- Milken, ex 'rey de los bonos basura', fue condenado por fraude en los 90 e indultado por Donald Trump en 2020, reconvirtiendo su imagen mediante este influyente foro financiero.
- Este acercamiento busca consolidar el vínculo de Milei con la élite del capitalismo, proyectando un impacto positivo en la llegada de inversiones extranjeras directas al país.
Javier Milei volvió a los Estados Unidos para disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, un exclusivo foro que reúne a la élite del capitalismo global. Sin embargo, la figura detrás del evento es tan fascinante como polémica: Michael Milken, el hombre que revolucionó Wall Street en los años 80, pasó por la cárcel por fraude y terminó siendo indultado por Donald Trump.
El ascenso y la caída
Conocido como el "rey de los bonos basura", Milken amasó una fortuna colosal en la firma Drexel Burnham Lambert, transformando títulos de alto riesgo en instrumentos de alta rentabilidad.
Su éxito fue tan meteórico que en solo una década, pasó de ganar 5 millones de dólares anuales a más de 500 millones. Pero el sueño terminó en 1990, cuando la justicia lo cercó por uso de información privilegiada y manipulación de precios.
Tras declararse culpable de seis cargos graves -incluyendo fraude y evasión impositiva-, Milken fue condenado a 10 años de prisión (cumplió 22 meses), pagó una multa récord de 600 millones de dólares y recibió una inhabilitación perpetua para operar en el sector financiero.
El perdón de Trump y la nueva era
Su rehabilitación definitiva llegó en febrero de 2020, cuando Donald Trump le otorgó el indulto presidencial. Desde entonces, Milken volcó sus esfuerzos al Instituto que lleva su nombre, un "think tank" que hoy funciona como puente entre la tecnología, las finanzas y la política pública.
En este escenario, Milei buscará, por segunda vez, seducir a inversores internacionales bajo la mirada de un hombre que pasó de ser el villano de Wall Street a un filántropo de alcance global.