De "rey de los bonos basura" a anfitrión de Milei: el pasado oscuro de Michael Milken

Javier Milei volvió a los Estados Unidos para disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, un exclusivo foro que reúne a la élite del capitalismo global. Sin embargo, la figura detrás del evento es tan fascinante como polémica: Michael Milken, el hombre que revolucionó Wall Street en los años 80, pasó por la cárcel por fraude y terminó siendo indultado por Donald Trump.