Secciones
Política

Milei defendió a Adorni ante las críticas por el viaje de su esposa en el avión presidencial

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido", aseguró el mandatario argentino.

RESPALDO. Javier Milei se refirió a la polémica que se generó por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial. RESPALDO. Javier Milei se refirió a la polémica que se generó por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial.
Hace 15 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, respaldó este jueves públicamente al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien quedó en el foco de las críticas opositoras por la aparición de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario argentino afirmó: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido". 

"Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... Ánimo Manuel Adorni!!! VLLA, TMAP", completó.

Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras la confirmación del viaje de la esposa a Nueva York

Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras la confirmación del viaje de la esposa a Nueva York

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial

Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial hacia Nueva York y aseguró que el traslado no implicó gastos para el Estado. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, afirmó.

La polémica surgió luego de que el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentara un pedido de información para determinar si la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, viajó en el avión oficial, quién pagó ese traslado, qué rol cumple y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses.

Nueva denuncia penal contra Adorni: piden que sea investigado por enriquecimiento ilícito

Nueva denuncia penal contra Adorni: piden que sea investigado por enriquecimiento ilícito

El planteo se produjo después de que, durante las primeras actividades del presidente Javier Milei en el evento Argentina Week en Nueva York, se difundiera una imagen de Angeletti junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, ubicada en el distrito de Queens.

Ante las críticas, Adorni explicó que su esposa ya tenía previsto viajar a la ciudad estadounidense. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por U$S 5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, señaló en una entrevista con el canal A24.

Según detalló, desde Presidencia se le ofreció la posibilidad de subir al avión ARG-01 debido a que no había otra alternativa para acompañarlo en ese tramo del viaje. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, sostuvo. Y añadió: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

El funcionario también remarcó que el viaje de su esposa no generó gastos adicionales para el Estado. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, afirmó.

En ese sentido, insistió en el motivo personal del acompañamiento. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, reiteró.

Finalmente, al referirse al pedido de informes presentado en el Congreso, Adorni respondió: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.

Temas República ArgentinaJavier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
4

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
5

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

VIDEO. Vos no vas a hacer circo conmigo: el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

VIDEO. "Vos no vas a hacer circo conmigo": el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

Agresión a Federico Pelli: piden que la Legislatura cite a los ministros Monteros y Agüero Gamboa

Agresión a Federico Pelli: piden que la Legislatura cite a los ministros Monteros y Agüero Gamboa

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Comentarios