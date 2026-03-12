Milei defendió a Adorni ante las críticas por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El presidente de la Nación, Javier Milei, respaldó este jueves públicamente al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien quedó en el foco de las críticas opositoras por la aparición de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.
En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario argentino afirmó: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido".
"Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... Ánimo Manuel Adorni!!! VLLA, TMAP", completó.
Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial
Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial hacia Nueva York y aseguró que el traslado no implicó gastos para el Estado. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, afirmó.
La polémica surgió luego de que el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentara un pedido de información para determinar si la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, viajó en el avión oficial, quién pagó ese traslado, qué rol cumple y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses.
El planteo se produjo después de que, durante las primeras actividades del presidente Javier Milei en el evento Argentina Week en Nueva York, se difundiera una imagen de Angeletti junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, ubicada en el distrito de Queens.
Ante las críticas, Adorni explicó que su esposa ya tenía previsto viajar a la ciudad estadounidense. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por U$S 5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, señaló en una entrevista con el canal A24.
Según detalló, desde Presidencia se le ofreció la posibilidad de subir al avión ARG-01 debido a que no había otra alternativa para acompañarlo en ese tramo del viaje. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, sostuvo. Y añadió: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.
El funcionario también remarcó que el viaje de su esposa no generó gastos adicionales para el Estado. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, afirmó.
En ese sentido, insistió en el motivo personal del acompañamiento. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, reiteró.
Finalmente, al referirse al pedido de informes presentado en el Congreso, Adorni respondió: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.