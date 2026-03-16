Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Tras su gira por Estados Unidos y España, el presidente Javier Milei regresó al país con un objetivo político claro: ratificar su respaldo total a Manuel Adorni. El vocero presidencial, cuestionado recientemente por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York, reaparecerá hoy junto al mandatario en una serie de actividades de alto perfil.
El gesto de apoyo incluirá el viaje a Córdoba, donde Adorni acompañará al Presidente en su exposición ante la Bolsa de Comercio, y un acto posterior con el cuerpo de Granaderos. Esta cercanía busca disipar los rumores sobre un posible desgaste del funcionario tras las críticas de la oposición por el uso de recursos públicos.
Debido a esta agenda conjunta, la reunión de la "mesa política" en Casa Rosada -originalmente prevista para hoy- se postergó para mañana. En ese encuentro se definirá la estrategia legislativa para las próximas reformas libertarias.
La polémica estalló luego de que se conociera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el avión oficial durante la "Argentina Week". Ante los pedidos de informes de Unión por la Patria y el bloque socialista en Diputados, Milei defendió al vocero bajo el concepto de "costo marginal", al argumentar que su presencia no generó gastos extra al Estado.
Por su parte, Karina Milei calificó las críticas como "basura mediática" y reafirmó su confianza "incondicional" en el funcionario.