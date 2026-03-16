Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La polémica estalló luego de que se conociera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el avión oficial durante la "Argentina Week". Ante los pedidos de informes de Unión por la Patria y el bloque socialista en Diputados, Milei defendió al vocero bajo el concepto de "costo marginal", al argumentar que su presencia no generó gastos extra al Estado.