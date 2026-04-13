Milei evalúa anunciar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén durante su viaje a Israel

La visita se dará en un escenario internacional complejo. Tras el freno en las negociaciones por un alto el fuego entre Washington y Teherán, y en medio de tensiones en la región, el expresidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país podría “eliminar de inmediato” embarcaciones iraníes que intenten vulnerar el cerco en el estrecho de Ormuz, reforzando la presión sobre ese punto clave del comercio energético global.