Milei recibió al nuevo embajador de Estados Unidos y prepara su viaje a Miami para el America Business Forum

El presidente tomó las cartas credenciales de Peter Lamelas en Casa Rosada. Este miércoles partirá hacia Estados Unidos para participar del foro empresarial en Miami, donde compartirá escenario con figuras como Lionel Messi, Rafael Nadal y Will Smith.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina. El encuentro, de carácter protocolar, se realizó por la tarde, cuando el diplomático presentó sus cartas credenciales al mandatario, luego de haber hecho lo propio este lunes con el canciller argentino Pablo Quirno.

Durante la jornada, Milei también mantuvo reuniones por separado con otros representantes extranjeros: el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman; el de la Unión Europea, Erick Hoeg; el de Austria, Gerhard Mayer; el de Suiza, Andrea Semadeni; y el nuevo embajador del Reino Unido, David Cairns.

La actividad presidencial se dio en la antesala de un nuevo viaje al exterior -el decimocuarto desde que asumió el poder-, ya que este miércoles a las 15 Milei partirá hacia Miami, tras la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

El viaje a Estados Unidos

La visita del Presidente fue motivada por la invitación al America Business Forum 2025, una de las cumbres más relevantes de liderazgo, innovación y cultura global, que se llevará a cabo en el estadio del Miami Heat, equipo de la NBA.

El foro reunirá a destacadas personalidades del ámbito empresarial, deportivo y artístico. Entre los confirmados figuran Lionel Messi, María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Eric Schmidt (exCEO y presidente de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith y el propio Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Si bien se había barajado la posibilidad de un encuentro informal entre Milei y Trump, finalmente no se concretará debido a compromisos de agenda de ambos. No obstante, el mandatario argentino participará como orador en el evento: su exposición está prevista para el jueves a las 15.45, luego de la intervención del líder norteamericano.

Según fuentes oficiales, Milei podría fotografiarse con otras figuras del foro, tras su presentación.

Agenda posterior: Nueva York y Bolivia

Una vez concluido el foro en Miami, el Presidente viajará a Nueva York, donde tiene previsto visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, líder espiritual del judaísmo jasídico, un ritual que ya repitió en visitas anteriores. También se reunirá con empresarios que mantienen inversiones en la Argentina.

Antes de regresar al país, Milei planea realizar una escala en Bolivia, donde asistiría a la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira.

De esta manera, el jefe de Estado continúa con su intensa agenda internacional, que combina actividades diplomáticas, políticas y económicas, y que refuerza su alineamiento con Estados Unidos y el sector privado global.

