Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

En el marco de las diligencias, las autoridades interrogaron a cuatro hombres y dos mujeres que se alojaban en la casa al momento de la tragedia. Además, se espera que la autopsia sea realizada en Palma, capital de Mallorca. Según trascendió, varios testigos declararon que habían salido de fiesta durante la noche y luego continuaron el encuentro en la vivienda que Hall alquilaba en la isla.