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Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

El también ex futbolista fue encontrado sin signos vitales en una villa de Mallorca. La policía española investiga las causas del suceso.

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico Conmoción por la muerte de un famoso artista británico Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El artista y ex futbolista británico Jake Hall fue hallado muerto este miércoles en una villa de Mallorca, España, tras sufrir heridas graves por un aparente accidente doméstico.
  • La policía halló al hombre de 35 años con lesiones tras una fiesta. Investigan si impactó contra una puerta de vidrio, bajo posibles efectos de sustancias, según testigos locales.
  • El suceso conmociona al Reino Unido y España. La autopsia determinará si hubo intervención de terceros, mientras se analiza el impacto del incidente en su nueva carrera artística.
Resumen generado con IA

El ex futbolista, modelo y artista británico Jake Hall fue hallado muerto en una vivienda vacacional de Santa Margalida, en la isla española de Mallorca. La noticia fue confirmada por sus familiares y las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que habría ocurrido tras un accidente doméstico.

De acuerdo con medios británicos, la policía recibió un aviso alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles y se dirigió a la propiedad ubicada en el norte de la isla. Al llegar, los agentes encontraron al hombre de 35 años sin signos vitales y con graves heridas en la cabeza.

En el marco de las diligencias, las autoridades interrogaron a cuatro hombres y dos mujeres que se alojaban en la casa al momento de la tragedia. Además, se espera que la autopsia sea realizada en Palma, capital de Mallorca. Según trascendió, varios testigos declararon que habían salido de fiesta durante la noche y luego continuaron el encuentro en la vivienda que Hall alquilaba en la isla.

Investigan las causas de la trágica muerte del artista y modelo Jake Hall Investigan las causas de la trágica muerte del artista y modelo Jake Hall Hola

En los últimos años, el británico había transformado Mallorca en uno de sus lugares habituales de residencia. En sus redes sociales solía describirla como una “isla de curación”, mientras desarrollaba su nueva faceta como artista plástico, dedicada a esculturas y pinturas.

La principal hipótesis de la policía española sobre la muerte de Jake Hall

La Guardia Civil investiga por estas horas si la muerte del mediático se produjo accidentalmente en la vivienda o si pudieron haberse visto involucrados terceros. “Nos centramos en la teoría de que la víctima falleció en un trágico accidente tras golpearse la cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió”, señalaron los investigadores.

También trascendió que, según algunos testimonios, el exmodelo se habría mostrado alterado durante la madrugada, posiblemente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. “En un momento las cosas se pusieron agresivas”, aseguró otra fuente, quien agregó que Jake Hall habría intentado lastimarse golpeándose contra distintos objetos dentro de la vivienda.

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