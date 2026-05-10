La deuda interna

La semana se despide para siempre. Para nunca más volver y quizás para que algunos no tengan que recordarla o para que otros puedan vanagloriarse con ella. El protagonista principal podría ser alguien que se llama César Soto y que ahora lo apodan “el inocente”. Podrían ser personajes principales los jueces que dieron crédito a esa calificación. Inclusive tal vez particularmente el juez Fabián Fradejas sería un buen actor central de la semana que nunca más volverá porque explicó y acusó después de dictar sentencia. Lamentablemente, la dolorosísima muerte del pequeño Benjamín Olariaga también fue uno de los temas que nos sacó de quicio y nos dolió en el alma. Sin embargo, el protagonista de la vida pública tucumana ha sido Alberto Lebbos, un luchador como debe haber pocos en la provincia y un hombre capaz de ponerle el pecho a las balas aunque quede malherido.