El derrumbe de un gigante: recorte de 600 empleos, electrodomésticos hechos en China y retiros

La caída que evidencia la producción local de electrodomésticos y electrónica en general, derivada de la pérdida del poder adquisitivo y la apertura a las importaciones, mantiene en estado de riesgo la continuidad de numerosas empresas del mapa productivo nacional. Los ejemplos de compañías en riesgo son múltiples: desde BGH a Peabody, pasando por Aires del Sur y Neba. Dentro de ese pelotón, Electrolux —a través de Frimetal, su fabricante local— aparece como otra de las firmas de peso impactada por el actual modelo económico y que viene tirando un achique que preocupa. Así, y sólo en lo que va del año, la empresa redujo su dotación de empleados de 750 a 150 operarios. En marzo, Frimetal dio cierre a un plan de retiros voluntarios que, pautado para 100 personas, sumó 130 adherentes.